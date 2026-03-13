Хаменеї не просто поранений. З'явились нові дані про стан лідера Ірану

Від імені лідера Ірану Моджтаба Хаменеї опублікували заяву - але лише текстом, без відео чи голосу. Це свідчить про більшу серйозність стану його здоров'я, ніж заявлялось раніше.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg , про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет на пресконференції.

Що сказав Гегсет

«Ми знаємо, що новий так званий, не такий вже й верховний лідер поранений і, ймовірно, покалічений», - сказав Гегсет.

За його словами, США «мають план перемогти, знищити, вивести з ладу всі їхні значущі військові можливості з темпами, яких світ ніколи раніше не бачив».

Гегсет звернув увагу на письмову заяву Хаменеї, опубліковану напередодні. Він поставив під сумнів, чому вийшов лише текст, адже «в Ірані є безліч камер і диктофонів». На його думку, травми заважають Хаменеї публічно виступати.

"Він наляканий, він поранений, у бігах, і йому бракує легітимності", - сказав Гегсет.

Ситуацію в країні Гегсет назвав хаосом - особливо після загибелі батька нинішнього Хаменеї, попереднього верховного лідера.

"Це для них безлад. Хто головний? Іран може навіть не знати", - додав міністр оборони.