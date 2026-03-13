Хаменеї не просто поранений. З'явились нові дані про стан лідера Ірану

17:46 13.03.2026 Пт
Гегсет пояснив, чому Хаменеї немає на відео
aimg Олена Чупровська
Хаменеї не просто поранений. З'явились нові дані про стан лідера Ірану Фото: лідер Ірану Моджтаба Хаменеї (Getty Images)

Від імені лідера Ірану Моджтаба Хаменеї опублікували заяву - але лише текстом, без відео чи голосу. Це свідчить про більшу серйозність стану його здоров'я, ніж заявлялось раніше.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет на пресконференції.

Читайте також: Чому Іран досі не оголосив про капітуляцію: Трамп дав несподіване пояснення

Що сказав Гегсет

«Ми знаємо, що новий так званий, не такий вже й верховний лідер поранений і, ймовірно, покалічений», - сказав Гегсет.

За його словами, США «мають план перемогти, знищити, вивести з ладу всі їхні значущі військові можливості з темпами, яких світ ніколи раніше не бачив».

Гегсет звернув увагу на письмову заяву Хаменеї, опубліковану напередодні. Він поставив під сумнів, чому вийшов лише текст, адже «в Ірані є безліч камер і диктофонів». На його думку, травми заважають Хаменеї публічно виступати.

Хаменеї не просто поранений. З'явились нові дані про стан лідера ІрануФото: міністр оборони США Піт Гегсет зробив висновки про стан здоров'я Хаменеї (інфографіка РБК-Україна).

"Він наляканий, він поранений, у бігах, і йому бракує легітимності", - сказав Гегсет.

Ситуацію в країні Гегсет назвав хаосом - особливо після загибелі батька нинішнього Хаменеї, попереднього верховного лідера.

"Це для них безлад. Хто головний? Іран може навіть не знати", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, новий лідер Ірану не з'являється на публіці. Є інформація, що він міг отримати травми ніг.

Тим часом президент США Дональд Трамп допустив ліквідацію Хаменеї і назвав умову, за якої таке рішення можливе.

