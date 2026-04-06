Іран повідомив про загибель глави розвідки КВІР

11:41 06.04.2026 Пн
2 хв
Його було призначено на посаду минулого року після такої ж участі попередника
aimg Валерій Ульяненко
Іран повідомив про загибель глави розвідки КВІР Фото: Маджид Хадемі (wikimedia.org)

Сьогодні, 6 квітня, внаслідок обстрілу загинув глава розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Маджид Хадемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim.

Зазначається, що Хадемі загинув у результаті "американо-сіоністської терористичної атаки" сьогодні на світанку. Його охарактеризували як "авторитетного та освіченого" керівника розвідувального відомства.

Також повідомляється, що Хадемі майже 50 років служив у розвідувальних і контррозвідувальних структурах корпусу, обіймаючи керівні посади на різних рівнях. Раніше він очолював організацію захисту інформації Міністерства оборони та відомство КВІР із "захисту інформації".

Хадемі було призначено головою розвідки іранського КВІР 20 червня минулого року замість Мохаммада Каземі, який загинув під час ізраїльського удару.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у ЗМІ з'явилась інформація про можливу ліквідацію верховного лідера Ірану Моджтабі Хаменеї.

Як писали ЗМІ, Хаменеї молодший дивом вижив під час атаки на свій бункер. Він встиг покинути об'єкт за лічені секунди до удару, але отримав поранення.

Також була інформація, що його таємно додали в Москву, оскільки йому була потрібна операція після атаки США та Ізраїлю. Стверджується, що він нібито проходить лікування в одній із резиденцій російського диктатора Володимира Путіна.

Повідомлялося, що стан здоров'я Хаменеї-молодшого може бути значно серйознішим, ніж заявлялося офіційно. Зокрема, міністр оборони США Піт Гегсет зазначав, що Хаменеї не просто поранений, що пояснює його тривалу відсутність у публічному просторі.

Президент США Дональд Трамп висловив сумніви, що Хаменеї живий, звернувши увагу на те, що той досі не з’являвся на публіці.

Сили оборони відкинули росіян біля Амбарного на Харківщині, - DeepState (карта)
