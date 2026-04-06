Иран сообщил о гибели главы разведки КСИР

11:41 06.04.2026 Пн
2 мин
Он был назначен на должность в прошлом году после той же участи предшественника
aimg Валерий Ульяненко
Иран сообщил о гибели главы разведки КСИР Фото: Маджид Хадеми (wikimedia.org)

Сегодня, 6 апреля, в результате обстрела погиб глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim.

Читайте также: Живой или нет? Трамп открыл детали о состоянии верховного лидера Ирана

Отмечается, что Хадеми погиб в результате "американо-сионистской террористической атаки" сегодня на рассвете. Его охарактеризовали как "авторитетного и образованного" руководителя разведывательного ведомства.

Также сообщается, что Хадеми почти 50 лет служил в разведывательных и контрразведывательных структурах корпуса, занимая руководящие должности на разных уровнях. Ранее он возглавлял организацию защиты информации Министерства обороны и ведомство КСИР по "защите информации".

Хадеми был назначен главой разведки иранского КСИР 20 июня прошлого года вместо Мохаммада Каземи, который погиб во время израильского удара.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в СМИ появилась информация о возможной ликвидации верховного лидера Ирана Моджтаби Хаменеи.

Как писали СМИ, Хаменеи младший чудом выжил во время атаки на свой бункер. Он успел покинуть объект за считанные секунды до удара, но получил ранения.

Также была информация, что его тайно добавили в Москву, поскольку ему была нужна операция после атаки США и Израиля. Утверждается, что он якобы проходит лечение в одной из резиденций российского диктатора Владимира Путина.

Сообщалось, что состояние здоровья Хаменеи-младшего может быть значительно серьезнее, чем заявлялось официально. В частности, министр обороны США Пит Гегсет отмечал, что Хаменеи не просто ранен, что объясняет его длительное отсутствие в публичном пространстве.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения, что Хаменеи жив, обратив внимание на то, что тот до сих пор не появлялся на публике.

Силы обороны отбросили россиян возле Амбарного на Харьковщине, - DeepState (карта)
