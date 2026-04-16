UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іран може розблокувати частину Ормузької протоки, але є умова, - Reuters

09:14 16.04.2026 Чт
2 хв
Чого вимагає Тегеран?
aimg Тетяна Степанова
Фото: Іран може розблокувати частину Ормузької протоки (Getty Images)

Іран розглядає можливість дозволити суднам безперешкодно проходити через оманську частину Ормузької протоки у межах переговорів зі США. Але лише за умови досягнення угоди щодо запобігання відновленню конфлікту.

За даними джерела агентства, Тегеран може бути готовий дозволити суднам використовувати іншу сторону вузької протоки у водах Оману без перешкод з боку Ірану.

Водночас не уточнюється, чи йдеться також про розмінування можливих мін у цій зоні або про гарантії вільного проходу для всіх суден, включно з пов'язаними з Ізраїлем.

Однак ця пропозиція залежить від того, чи буде Вашингтон готовий задовольнити вимоги Тегерана.

Водночас джерело Reuters зазначає, що поки не зрозуміло чи погодиться Іран також розмінувати будь-які міни, які він міг розмістити на цій ділянці води, або чи буде дозволено вільний прохід усім суднам - навіть тим, що пов'язані з Ізраїлем.

Блокування Ормузької протоки

Нагадаємо, на початку війни США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку. Це спровокувало масштабну кризу з нафтою у всьому світі, яка спричинила подорождання пального.

Президент США Дональд Трамп навіть закликав союзників по НАТО допомогти йому в розблокуванні Ормузької протоки, але ті йому відмовили, що викликало обурення в американського лідера і подальші заяви про вихід із НАТО.

Слід зазначити, що Тегеран заявляв у своє виправдання, що Ормузька протока відкрита, але лише для суден не ворожих Ірану країн.

Після початку перемир'я зі США Іран відкрив Ормузьку протоку, але майже відразу ж потім і закрив. Причиною такого рішення Тегеран назвав бомбардування Лівану, яке здійснив Ізраїль.

Хоча в ЗМІ з'явилася інформація, що Іран просто не може виявити свої ж міни і знешкодити їх.

Додамо, 11 квітня в Пакистані відбулися переговори між США та Іраном щодо ядерної програми. Сторони не змогли досягти результату - Тегеран відмовився від вимог американської сторони.

Після провалу переговорів Трамп оголосив про морську блокаду Ормузької протоки. Він заявив, що американські кораблі перехоплюватимуть усі судна, що сплатили Ірану мито за прохід.

А вчора, 15 квітня, Трамп заявив, що назавжди відкриває Ормузьку протоку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
