Іран може розблокувати частину Ормузької протоки, але є умова, - Reuters

За даними джерела агентства, Тегеран може бути готовий дозволити суднам використовувати іншу сторону вузької протоки у водах Оману без перешкод з боку Ірану.

Однак ця пропозиція залежить від того, чи буде Вашингтон готовий задовольнити вимоги Тегерана.

Водночас джерело Reuters зазначає, що поки не зрозуміло чи погодиться Іран також розмінувати будь-які міни, які він міг розмістити на цій ділянці води, або чи буде дозволено вільний прохід усім суднам - навіть тим, що пов'язані з Ізраїлем.