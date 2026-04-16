Иран может разблокировать часть Ормузского пролива, но есть условие, - Reuters

По данным источника агентства, Тегеран может быть готов разрешить судам использовать другую сторону узкого пролива в водах Омана без препятствий со стороны Ирана.

Однако это предложение зависит от того, будет ли Вашингтон готов удовлетворить требования Тегерана.

В то же время источник Reuters отмечает, что пока не понятно согласится ли Иран также разминировать любые мины, которые он мог разместить на этом участке воды, или будет ли разрешен свободный проход всем судам - даже тем, что связаны с Израилем.