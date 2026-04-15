США та Іран розглядають можливість продовження перемир'я, - Bloomberg
США та Іран розглядають можливість продовження перемир’я ще на два тижні задля підготовки мирної угоди. Термін дії поточної домовленості спливає у вівторок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Джерела агентства розповіли, що посередники між сторонами наразі намагаються організувати технічні консультації для розв'язання найбільш суперечливих моментів. Серед ключових тем - розблокування Ормузької протоки та питання збагачення урану.
У разі успішного завершення технічного етапу сторони зможуть перейти до наступного раунду переговорів на рівні високопосадовців. Це має прокласти шлях до укладення мирної угоди між країнами.
Гарантій продовження режиму припинення вогню зараз немає, оскільки США, за словами американського посадовця, ще не надали офіційної згоди на цю пропозицію.
Водночас джерело, обізнане з ходом процесу, зазначає, що ні США, ні Іран не бажають повернення до активних бойових дій.
Переговори між США та Іраном
Нагадаємо, переговори США та Ірану у Пакистані про постійне завершення війни провалилися через відмову Тегерана виконати ключові вимоги - відмовитися від ядерної програми та припинити підтримку проксі-сил.
Зазначимо, США та Іран ведуть активні консультації з приводу нового раунду переговорів про завершення війни, який може відбутися вже 16 квітня. Як можливі майданчики розглядають Ісламабад і Женеву, остаточного рішення щодо місця зустрічі поки що не ухвалено.
Крім того, світові ціни на нафту впали на тлі сподівань, що Іран відновить переговори зі США та Ізраїлем, щоб припинити конфлікт, який закрив Ормузьку протоку.