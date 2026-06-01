Росія може залишитися без пального через рекордні удари України, - Bloomberg

Україна за травень атакувала вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Тепер Москва ризикує зіткнутися з дефіцитом пального всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Рекордна кількість атак

У травні Україна завдала щонайменше 30 ударів по російських нафтових об'єктах - це найбільше за будь-який місяць із початку повномасштабного вторгнення.

Щонайменше 16 із них були спрямовані безпосередньо на нафтопереробні заводи. Дрони атакували вісім із десяти найбільших переробних підприємств Росії.

Київ зробив ставку на повторні удари по одних і тих самих об'єктах - щоб завдати максимальних пошкоджень і унеможливити швидкий ремонт.

Завод "Янос", що спільно належить "Роснефть" та "Газпром нафта", отримав три удари за місяць. Об'єкти "Лукойл" у Нижньому Новгороді та Пермі - по два.

Нова тактика: б'ють по складному обладнанню

Раніше Україна переважно атакувала установки первинної переробки - їх відносно легко відремонтувати. Тепер акцент змістився на установки вторинної переробки.

"Вторинні агрегати допомагають нафтопереробним заводам виробляти більше бензину та дизельного пального, але їх ремонт може бути набагато складнішим та дорожчим, оскільки західні санкції ускладнюють постачання запасного обладнання з-за кордону", - пояснює ветеран галузі та науковець Фонду Карнегі за міжнародний мир Сергій Вакуленко.

Крім заводів, дрони атакують також експортні термінали, насосні станції та сховища пального.

Переробка впала до рівня 2009 року

За оцінками аналітичної компанії OilX, у травні середній обсяг переробки сягнув 4,58 мільйона барелів на день. Це на 700 тисяч барелів менше, ніж рік тому, і найнижчий показник з жовтня 2009 року.

Через зупинку заводів та скорочення потужностей аналітики очікують подальшого падіння обсягів.

Москва вводить заборони на експорт

Щоб не допустити внутрішнього дефіциту, влада Росії заборонила вивезення авіаційного палива до кінця листопада. Продаж більшості видів бензину на зовнішні ринки заборонений іще раніше.

З 1 квітня знову діє заборона на експорт більшості марок бензину. Це частково підтримало внутрішні постачання.

Ціни ростуть, пропозиція скорочується

Офіційно ситуація на заправках виглядає відносно спокійно: середня ціна бензину з початку року зросла лише на 2 рублі - до 67,53 рубля за літр.

Проте біржові дані свідчать про інше. Станом на кінець травня обсяги преміального бензину 95-ї марки, що виставлялися на продаж у європейській частині Росії, впали приблизно до 5000 тонн на день - це третина від пропозиції рік тому. Біржові ціни на цей вид палива зросли більш ніж на 20% у річному обчисленні.

Це вже ускладнює для незалежних мереж автозаправних станцій, не пов'язаних із великими нафтовими компаніями, закупівлю пального гуртом.

Кремль заперечує проблему

"Росія наразі не бачить ризику дефіциту палива", - заявив 21 травня речник Кремля Дмитро Пєсков. Зниження виробництва він пояснив сезонним технічним обслуговуванням і додав, що попит та пропозиція на паливо в Росії збалансовані.

Наразі обмеження закупівель пального запровадив лише окупований Кримський півострів. Минулого літа дефіцит зачепив Далекий Схід Росії та окуповані українські території.

Зв'язок із Близьким Сходом

Атаки збіглися з кризою в Ормузькій протоці: потоки через неї практично зупинилися через конфлікт на Близькому Сході. Втрата барелів із країн Перської затоки змусила Росію збільшити експорт сирої нафти.