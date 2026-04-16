Иран может разблокировать часть Ормузского пролива, но есть условие, - Reuters
Иран рассматривает возможность разрешить судам беспрепятственно проходить через оманскую часть Ормузского пролива в рамках переговоров с США. Но только при условии достижения соглашения по предотвращению возобновления конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источника агентства, Тегеран может быть готов разрешить судам использовать другую сторону узкого пролива в водах Омана без препятствий со стороны Ирана.
Однако это предложение зависит от того, будет ли Вашингтон готов удовлетворить требования Тегерана.
В то же время источник Reuters отмечает, что пока не понятно согласится ли Иран также разминировать любые мины, которые он мог разместить на этом участке воды, или будет ли разрешен свободный проход всем судам - даже тем, что связаны с Израилем.
Блокировка Ормузского пролива
Напомним, в начале войны США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив. Это спровоцировало масштабный кризис с нефтью во всем мире, который вызвал подорожание горючего.
Президент США Дональд Трамп даже призвал союзников по НАТО помочь ему в разблокировании Ормузского пролива, но те ему отказали, что вызвало возмущение у американского лидера и дальнейшие заявления о выходе из НАТО.
Следует отметить, что Тегеран заявлял в свое оправдание, что Ормузский пролив открыт, но только для судов не враждебных Ирану стран.
После начала перемирия с США Иран открыл Ормузский пролив, но почти сразу же потом и закрыл. Причиной такого решения Тегеран назвал бомбардировку Ливана, которую осуществил Израиль.
Хотя в СМИ появилась информация, что Иран просто не может обнаружить свои же мины и обезвредить их.
Добавим, 11 апреля в Пакистане состоялись переговоры между США и Ираном по ядерной программе. Стороны не смогли достичь результата - Тегеран отказался от требований американской стороны.
После провала переговоров Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива. Он заявил, что американские корабли будут перехватывать все суда, уплатившие Ирану пошлину за проход.
А вчера, 15 апреля, Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив.