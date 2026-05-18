США готові піти на поступки у питанні ядерної програми Ірану, - ЗМІ

США можуть піти на нові поступки Ірану під час переговорів щодо ядерної програми, включно з тимчасовим пом’якшенням нафтових санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Високопоставлене іранське джерело повідомило, що США продемонстрували певну гнучкість щодо можливості продовження Іраном обмеженої мирної ядерної діяльності.

Йдеться про роботу під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Крім того, за даними напівофіційного агентства Tasnim, яке посилається на джерело, близьке до іранської переговорної групи, Вашингтон нібито готовий тимчасово заморозити санкції проти іранської нафти на період переговорів.

Згідно з повідомленням, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США може видавати спеціальні дозволи на тимчасовий відступ від санкцій під час переговорного процесу.

За даними агентства, Іран раніше передав Вашингтону через Пакистан нову пропозицію, яка складається з 14 пунктів.

За словами джерела, Тегеран зосередився на питаннях припинення війни, відкриття Ормузької протоки та скасування морських санкцій.

Водночас теми ядерної програми Ірану та збагачення урану, які залишаються найбільш суперечливими у переговорах, сторони поки вирішили перенести на наступні етапи діалогу.

Саме ці питання залишаються головною перешкодою для потенційної нової угоди між Вашингтоном і Тегераном.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, переговори між США та Іраном за посередництва третіх країн тривають уже понад місяць, однак сторони досі не змогли досягти домовленості щодо припинення війни та нової ядерної угоди.

За даними CNN, в Ізраїлі побоюються, що президент США Дональд Трамп може укласти з Тегераном компромісну угоду без розв’язання ключових безпекових питань, які стали причиною конфлікту.