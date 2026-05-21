ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп готовий почекати Іран ще кілька днів, щоб отримати "правильну відповідь"

03:35 21.05.2026 Чт
3 хв
Чи вдастся США та Тегерану укласти угоду про мир найближчим часом?
aimg Юлія Маловічко
Трамп готовий почекати Іран ще кілька днів, щоб отримати "правильну відповідь" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що США готові продовжити атаки на Тегеран, якщо Іран не погодиться на мирну угоду. Однак Трамп готовий почекати ще кілька днів, щоб "отримати правильні відповіді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Читайте також: Іран пригрозив війною за межами Близького Сходу після заяв Трампа, - Reuters

Виступаючи перед журналістами, Трамп заявив, що ситуація "на межі" і може швидко загостритися.

"Повірте, якщо ми не отримаємо правильних відповідей, це дуже швидко закінчиться. Ми всі готові до роботи", - сказав він на об’єднаній базі Ендрюс.

На запитання, скільки президент США чекатиме, Трамп відповів, що це "може зайняти кілька днів", але також може закінчитися дуже швидко.

Позиція Ірану

Тегеран, своєю чергою, застеріг США від поновлення нападів.

"Якщо агресія проти Ірану повториться, обіцяна регіональна війна цього разу вийде за межі регіону", – йдеться у заяві Корпусу вартових ісламської революції.

Іран також створив нове "Перське управління затоки" для контролю руху транспорту в критично важливому водному шляху Ормузької протоки.

Трамп повторив свою рішучість не дозволити Ірану отримати ядерну зброю.

"Ми знаходимося на завершальній стадії розвитку Ірану. Побачимо, що буде. Або укладемо угоду, або ми збираємося робити деякі речі, які будуть трохи неприємними, але, сподіваюся, цього не станеться", - сказав глава БІлого дому журналістам раніше того ж дня.

"В ідеалі я хотів би, щоб загинуло якнайменше людей, а не багато. Ми можемо зробити це в будь-якому випадку", - зазначив він.

Туреччина підтримала Трампа

Дональд Трамп також розмовляв з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом , який привітав продовження режиму припинення вогню між США та Іраном. Ердоган сказав президенту США, що, на його думку, "розумне рішення" можливе.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Галібаф своєю чергою заявив у аудіозверненні в соціальних мережах, що "очевидні та приховані дії ворога" свідчать про те, що американці готують нові атаки.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан додав, що Тегеран залишається відкритим до переговорів, але підкреслив у своєму пості на X:

"Примус до капітуляції Ірану шляхом примусу - це не що інше, як ілюзія".

Як відомо, Трамп заявив, що переговори з Іраном перебувають на завершальній стадії, однак попередив про можливі воєнні дії в разі відсутності угоди.

Нагадаємо, що Тегеран не погоджується на головні вимоги США, особливо це стосується припинення розвитку ядерної програми. Окрім цього, Іран хоче розморозки своїх активів та контролювати і надалі Ормузьку протоку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Дональд Трамп
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії