Венс відповів на пропозицію Ірана передати Росії збагачений уран

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон не планує передавати Росії збагачений іранський уран у межах переговорів із Тегераном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Венса під час брифінгу в Білому домі.

За словами віцепрезидента США, такий сценарій ніколи не входив до планів американської адміністрації.

"Наразі ми не плануємо, щоб Росія отримала збагачений іранський уран. Ми ніколи цього не планували", - заявив Венс.

Він додав, що питання ядерної угоди та інших суперечливих тем вирішуються шляхом переговорів, а повідомлення про можливу передачу урану РФ не відповідають офіційній позиції Вашингтона.

"Я бачив деякі повідомлення з цього приводу. Не знаю, звідки вони взялися, але президент продовжуватиме переговори щодо угоди", - зазначив віцепрезидент США.

За словами Венса, Іран також не порушував питання передачі збагаченого урану Росії під час контактів зі США.

"Мені здається, що іранці не були б особливо в захваті від цього. І я знаю, що президент (Трамп - ред.) теж не особливо в захваті від цього", - додав він.