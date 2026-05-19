Венс відповів на пропозицію Ірана передати Росії збагачений уран

22:15 19.05.2026 Вт
2 хв
Що насправді кажуть про цю ядерну угоду в Білому домі?
aimg Марія Науменко
Венс відповів на пропозицію Ірана передати Росії збагачений уран Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон не планує передавати Росії збагачений іранський уран у межах переговорів із Тегераном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Венса під час брифінгу в Білому домі.

За словами віцепрезидента США, такий сценарій ніколи не входив до планів американської адміністрації.

"Наразі ми не плануємо, щоб Росія отримала збагачений іранський уран. Ми ніколи цього не планували", - заявив Венс.

Він додав, що питання ядерної угоди та інших суперечливих тем вирішуються шляхом переговорів, а повідомлення про можливу передачу урану РФ не відповідають офіційній позиції Вашингтона.

"Я бачив деякі повідомлення з цього приводу. Не знаю, звідки вони взялися, але президент продовжуватиме переговори щодо угоди", - зазначив віцепрезидент США.

За словами Венса, Іран також не порушував питання передачі збагаченого урану Росії під час контактів зі США.

"Мені здається, що іранці не були б особливо в захваті від цього. І я знаю, що президент (Трамп - ред.) теж не особливо в захваті від цього", - додав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Іран нібито погодився на тривале заморожування ядерної програми за умови передачі близько 400 кг високозбагаченого урану Росії.

За даними Al Arabiya, ця пропозиція стала частиною переглянутого мирного плану Тегерана, який передали Вашингтону через Пакистан.

