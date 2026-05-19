Іран виставив США шість вимог для миру: що входить до переліку
Іран офіційно виклав свої умови для укладення миру зі США. ССписок виявився довгим і охоплює все: від санкцій до виведення американських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Що вимагає Іран
Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді оприлюднив умови останньої мирної пропозиції Тегерана, адресованої Вашингтону.
Іранська сторона висунула шість вимог:
- скасування санкцій проти Тегерана;
- розморожування іранських коштів за кордоном;
- припинення морської блокади країни;
- завершення війни на всіх фронтах, зокрема в Лівані;
- виведення американських військ із районів біля іранського кордону;
- виплата компенсації за збитки від війни.
Пакистан передав пропозицію США
Іранський мирний план потрапив до Вашингтона через Пакистан - пакистанське джерело Reuters повідомило, що саме Ісламабад передав документ американській стороні.
Нагадаємо, паралельно з іранськими вимогами стало відомо, що США можуть тимчасово пом'якшити нафтові санкції проти Ірану і допустити обмежену мирну ядерну діяльність під час переговорів.
А у ЄС заявили, що можуть переглянути допомогу країнам, які підтримують Росію або Іран. Зовнішня політика блоку, за словами глави зовнішньополітичного відомства Каї Каллас, має враховувати стратегічні інтереси, а не бути "сентиментальною".