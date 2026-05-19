Іран виставив США шість вимог для миру: що входить до переліку

Іран офіційно виклав свої умови для укладення миру зі США. ССписок виявився довгим і охоплює все: від санкцій до виведення американських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Іранський мирний план потрапив до Вашингтона через Пакистан - пакистанське джерело Reuters повідомило, що саме Ісламабад передав документ американській стороні.

Нагадаємо, паралельно з іранськими вимогами стало відомо, що США можуть тимчасово пом'якшити нафтові санкції проти Ірану і допустити обмежену мирну ядерну діяльність під час переговорів.

А у ЄС заявили, що можуть переглянути допомогу країнам, які підтримують Росію або Іран. Зовнішня політика блоку, за словами глави зовнішньополітичного відомства Каї Каллас, має враховувати стратегічні інтереси, а не бути "сентиментальною".