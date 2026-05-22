Иран хочет "дань" за проход через Ормуз и втягивает в это еще одну страну

13:10 22.05.2026 Пт
Тегеран обещает "прозрачную" систему
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Иран хочет ввести платный проход по Ормузу (Getty Images)
Иран ведет переговоры с Оманом о создании постоянной системы взимания платы за проход через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Иран и Оман должны мобилизовать все свои ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для наиболее эффективного управления судоходством", - сказал посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Неджад.

Он отметил, что это повлечет за собой расходы, и добавил, что те, кто хочет получить выгоду от этого потока, также должны будут внести свою долю. Иранский посол отметил, что система будет прозрачной.

"И если сегодня есть какое-то желание улучшить ситуацию, необходимо найти решение, чтобы устранить корень проблемы", - заявил он.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп выступил против платного прохождения по Ормузскому проливу. Лидер страны стремится, чтобы он был доступен для всех.

"Мы хотим, чтобы он был открытым, мы хотим, чтобы вход был бесплатным, мы не хотим платы за проезд", - подчеркнул Трамп.

Напомним, переговоры между США и Ираном зашли в тупик из-за ряда принципиальных разногласий. Тегеран предложил передать более 400 кг обогащенного урана на хранение России, однако Вэнс отклонил это предложение.

В Вашингтоне настаивают, что Иран должен полностью отказаться от урана, а не передавать его третьей стороне.

Отметим, Иран со своей стороны официально выдвинул шесть условий для достижения мира, среди которых - требование финансовой компенсации от США за нанесенный в результате ударов ущерб.

В то же время в США рассматривают возможность временного ослабления нефтяных санкций против Ирана и допускают ограниченную гражданскую ядерную деятельность как потенциальную уступку в рамках переговорного процесса.

