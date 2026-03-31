Іран готовий завершити війну, але є умови: що вимагає Тегеран

Що сказав президент Ірану

У своїй заяві Масуд Пезешкіан наголосив, що Іран готовий припинити війну, але це рішення має відбутися "з урахуванням усіх обставин". За його словами, національні інтереси Ірану будуть захищені за будь-яку ціну.

"Війна завершиться на наших умовах", - цитують президента іранські ЗМІ.

Головна вимога Тегерана - отримання гарантій, що агресія проти Ірану більше не повториться. Пезешкіан також заявив, що будь-яке перемир’я має враховувати безпекові потреби країни в довгостроковій перспективі.

Хто реально ухвалює рішення

Попри заяву президента, остаточна влада в Ірані належить верховному лідеру аятолі Моджтаба Хаменеї. Саме він є головнокомандувачем збройних сил і має вирішальний голос у питаннях війни та миру.

Пезешкіан, який вважається представником реформістського крила, може висловлювати готовність до переговорів, але ключове слово залишається за Хаменеї.