"Маємо цілі та боєприпаси": Ізраїль готовий бити по Ірану ще кілька тижнів

Ізраїль готовий продовжувати атакувати Іран "протягом найближчих тижнів". Для цього країна має достатню кількість "цілей та боєприпасів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Підполковник Надав Шошані розповів журналістам, що остаточне рішення залишається за політичним керівництвом.

"Ми готові продовжувати операції протягом кількох тижнів. Ми маємо цілі, боєприпаси та людські ресурси, і рішення залишається за керівництвом", - сказав він.

Видання з посиланням на Amnesty International пише, що станом на 27 березня в Ірані в результаті атак США та Ізраїлю загинуло щонайменше 1 900 осіб. Серед них щонайменше 100 школярів з міста Мінаб.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що операція в Ірані перевалила за середину шляху. За його словами, зараз основна увага приділяється іранським запасам збагаченого урану.

За його словами, війська США та Ізраїлю вже завдали ударів по ключовим елементам військового потенціалу Ірану, включно з ракетними системами, збройовими заводами і персоналом, пов'язаним із ядерною програмою країни.