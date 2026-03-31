Иран готов завершить войну, но есть условия: что требует Тегеран

Что сказал президент Ирана

В своем заявлении Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Иран готов прекратить войну, но это решение должно состояться "с учетом всех обстоятельств". По его словам, национальные интересы Ирана будут защищены любой ценой.

"Война завершится на наших условиях", - цитируют президента иранские СМИ.

Главное требование Тегерана - получение гарантий, что агрессия против Ирана больше не повторится. Пезешкиан также заявил, что любое перемирие должно учитывать потребности безопасности страны в долгосрочной перспективе.

Кто реально принимает решения

Несмотря на заявление президента, окончательная власть в Иране принадлежит верховному лидеру аятолле Моджтаба Хаменеи. Именно он является главнокомандующим вооруженных сил и имеет решающий голос в вопросах войны и мира.

Пезешкиан, который считается представителем реформистского крыла, может выражать готовность к переговорам, но ключевое слово остается за Хаменеи.