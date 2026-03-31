ЄС закликав готуватися до тривалих перебоїв на енергоринку через війну в Ірані, - Reuters

Уряди Європейського Союзу повинні готуватися до тривалих перебоїв на енергетичних ринках у зв’язку з війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

30 березня комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен надіслав лист до міністерств енергетики країн-членів Євросоюзу, у якому "рекомендує урядам своєчасно підготуватися до можливих тривалих перебоїв".

Як пише Reuters, значна залежність Європи від імпортного палива означає, що континент дуже вразливий до впливу конфлікту на Близькому Сході на світові ціни на енергоносії.

Європейські ціни на газ зросли більш ніж на 70% з початку війни 28 лютого.

Хоча постачання сирої нафти та природного газу не постраждали безпосередньо через закриття Ормузької протоки, Брюссель особливо стурбований у короткостроковій перспективі постачанням нафтопродуктів - реактивного та дизельного палива.

У листі зазначається, що урядам слід уникати заходів, які збільшують споживання палива, обмежують торгівлю нафтопродуктами або дестимулюють виробництво на європейських нафтопереробних заводах.

"Державам-членам рекомендується відкласти будь-яке неаварійне технічне обслуговування нафтопереробного заводу", - йдеться у листі.