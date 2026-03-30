Рекорд за десятиліття: ціни на нафту "зреагували" на удари хуситів по Ізраїлю

Глобальні ціни на нафту знову зросли після ударів по Ізраїлю єменських хуситів. Нафта Brent встановила рекорд за десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на Brent зросли на 2,43 долара, або 2,16%, до 115 доларів за барель після підвищення на 4,2% у п'ятницю.

Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 101,50 долара за барель, додавши 1,86 долара, або 1,87%, після зростання на 5,5% у попередню сесію.

Аналітики пов’язують це з різкою ескалацією конфлікту та атаками хуситів, які фактично паралізували рух через Ормузьку протоку.

За їх словами, ринок майже повністю відкинув перспективу переговорного завершення війни, попри заяви президента США Дональда Трампа про триваючі "прямі й непрямі" контакти з Іраном, і готується до різкої ескалації бойових дій.

"Це є позитивним сигналом для нафти, зважаючи на величезну невизначеність щодо часу й характеру результату", - зазначили фахівці.

У підсумку нафта Brent зросла на 59% лише за цей місяць - це найрізкіше місячне зростання, яке перевищує навіть показники часів війни в Перській затоці 1990 року.

Війна, що почалася 28 лютого ударами США та Ізраїлю по Ірану, поширилася на Близький Схід: у суботу, 28 березня, єменські хусити, яких підтримує Іран, здійснили свої перші атаки на Ізраїль від початку конфлікту, посиливши занепокоєння щодо морських шляхів навколо Аравійського півострова та Червоного моря.

"Конфлікт більше не зосереджений лише в Перській затоці та навколо Ормузької протоки, а тепер поширюється і на Червоне море та Баб-ель-Мандеб - один із найважливіших у світі вузьких морських проходів для потоків сирої нафти та нафтопродуктів", - цитує слова аналітиків Reuters.

Експорт саудівської нафти, перенаправлений з Ормузької протоки до порту Янбу на Червоному морі, минулого тижня сягнув 4,658 млн барелів на добу, свідчать дані аналітичної компанії Kpler.