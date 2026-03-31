Британія допоможе союзникам на Близькому Сході закрити небо від атак Ірану

19:08 31.03.2026 Вт
Йдеться про додаткові системи ППО, винищувачі Typhoon і майже 1 000 військових
Марія Науменко
Фото: міністр оборони Великої Британії Джон Гілі (Getty Images)

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон відправить союзникам на Близькому Сході додаткові системи протиповітряної оборони та майже 1 000 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: "Багато чого стало очевидним": Гегсет поставив під сумнів доцільність США в НАТО

Цю заяву Гілі зробив під час візиту до Саудівської Аравії, Катару та Бахрейну.

Як зазначили в британському Міноборони, міністр провів переговори з партнерами щодо ситуації навколо Ормузької протоки та подальшої співпраці між Великою Британією і країнами Перської затоки у сфері регіональної безпеки.

Лондон, зокрема, планує розгорнути в Саудівській Аравії систему Sky Sabre - наземний комплекс протиповітряної оборони, який використовує британська армія.

Крім того, Британія продовжить розгортання винищувачів Typhoon у Катарі, де має спільну ескадрилью з катарською стороною.

У Бахрейні тим часом уже перебуває британська легка багатоцільова пускова установка, яку інтегрують у місцеву систему оборони.

За словами Гілі, британські військові допомагатимуть встановлювати нові системи ППО, навчати персонал і брати участь у їхній експлуатації. Загалом по всьому Близькому Сходу планують розгорнути майже 1 000 солдатів, які допоможуть "захищати небо та посилити протиповітряну оборону".

"Я віддаю шану героїчним зусиллям наших партнерів у Перській затоці, спрямованим на захист їхніх країн. Ми будемо підтримувати наших довгострокових партнерів на Близькому Сході та продовжуватимемо домагатися швидкого вирішення цього конфлікту", - йдеться у письмовій заяві Гілі, оприлюдненій Міністерством оборони Великої Британії.

Нагадуємо, днями Іран атакував авіабазу "Принц Султан" у Саудівській Аравії, внаслідок чого поранення отримали 12 військовослужбовців США, двоє з них - тяжкі.

Також пошкоджень зазнала й техніка: за даними ЗМІ, істотно постраждали щонайменше 2 літаки-заправники KC-135.

Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
