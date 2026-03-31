Британія допоможе союзникам на Близькому Сході закрити небо від атак Ірану
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон відправить союзникам на Близькому Сході додаткові системи протиповітряної оборони та майже 1 000 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Цю заяву Гілі зробив під час візиту до Саудівської Аравії, Катару та Бахрейну.
Як зазначили в британському Міноборони, міністр провів переговори з партнерами щодо ситуації навколо Ормузької протоки та подальшої співпраці між Великою Британією і країнами Перської затоки у сфері регіональної безпеки.
Лондон, зокрема, планує розгорнути в Саудівській Аравії систему Sky Sabre - наземний комплекс протиповітряної оборони, який використовує британська армія.
Крім того, Британія продовжить розгортання винищувачів Typhoon у Катарі, де має спільну ескадрилью з катарською стороною.
У Бахрейні тим часом уже перебуває британська легка багатоцільова пускова установка, яку інтегрують у місцеву систему оборони.
За словами Гілі, британські військові допомагатимуть встановлювати нові системи ППО, навчати персонал і брати участь у їхній експлуатації. Загалом по всьому Близькому Сходу планують розгорнути майже 1 000 солдатів, які допоможуть "захищати небо та посилити протиповітряну оборону".
"Я віддаю шану героїчним зусиллям наших партнерів у Перській затоці, спрямованим на захист їхніх країн. Ми будемо підтримувати наших довгострокових партнерів на Близькому Сході та продовжуватимемо домагатися швидкого вирішення цього конфлікту", - йдеться у письмовій заяві Гілі, оприлюдненій Міністерством оборони Великої Британії.
Нагадуємо, днями Іран атакував авіабазу "Принц Султан" у Саудівській Аравії, внаслідок чого поранення отримали 12 військовослужбовців США, двоє з них - тяжкі.
Також пошкоджень зазнала й техніка: за даними ЗМІ, істотно постраждали щонайменше 2 літаки-заправники KC-135.