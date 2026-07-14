Іран атакував танкери в Ормузькій протоці, серед поранених є українці

Іранські крилаті ракети влучили у два танкери ОАЕ в Ормузькій протоці. Один член екіпажу загинув, серед поранених - двоє громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними Міністерства оборони ОАЕ, іранські ракети влучили у танкери Mombasa та Al Bahiyah у південній смузі Ормузької протоки, у територіальних водах Оману.
Один член екіпажу загинув - він перебував на борту Mombasa. Ще восьмеро отримали поранення, четверо з них - тяжкі. Серед постраждалих шестеро громадян Індії та двоє громадян України.
Унаслідок атак на обох суднах спалахнули пожежі, які вдалось узяти під контроль.
ОАЕ назвали атаку "відвертим нападом" і заявили про право відповісти на ескалацію.
Корпус вартових ісламської революції Ірану натомість заявив, що вивів з ладу два "судна-порушники", які нібито ігнорували попередження та намагались пройти замінованим маршрутом, звинувативши США у підбурюванні суден до цього.
Нагадаємо, обидві сторони раніше вже підписали рамкову угоду про припинення вогню на 60 днів, однак атаки не припинились. Ще до цього США заявляли про удари по 90 військових об'єктах в Ірані.
Трамп також анонсував відновлення морської блокади Ірану, Вашингтон прагне контролювати Ормузьку протоку, стягуючи мито в розмірі 20% з усіх суден, що нею проходять.
За даними Axios, Білий дім готується до тривалого протистояння з Іраном: в адміністрації допускають, що обмін ударами навколо протоки затягнеться на кілька днів чи навіть тижнів.