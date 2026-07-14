Іран атакував танкери в Ормузькій протоці, серед поранених є українці

Що відомо про атаку

За даними Міністерства оборони ОАЕ, іранські ракети влучили у танкери Mombasa та Al Bahiyah у південній смузі Ормузької протоки, у територіальних водах Оману.

Один член екіпажу загинув - він перебував на борту Mombasa. Ще восьмеро отримали поранення, четверо з них - тяжкі. Серед постраждалих шестеро громадян Індії та двоє громадян України.

Унаслідок атак на обох суднах спалахнули пожежі, які вдалось узяти під контроль.

ОАЕ назвали атаку "відвертим нападом" і заявили про право відповісти на ескалацію.

Корпус вартових ісламської революції Ірану натомість заявив, що вивів з ладу два "судна-порушники", які нібито ігнорували попередження та намагались пройти замінованим маршрутом, звинувативши США у підбурюванні суден до цього.