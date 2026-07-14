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Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе, среди раненых есть украинцы

05:57 14.07.2026 Вт
2 мин
Среди восьми раненых – четверо с тяжелыми травмами
aimg Екатерина Коваль
Иллюстративное фото: на танкере в Ормузском проливе вспыхнул пожар (Getty Images)

Иранские крылатые ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе. Один член экипажа погиб, среди раненых - два гражданина Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что известно об атаке

По данным Министерства обороны ОАЭ, иранские ракеты попали в танкеры Mombasa и Al Bahiyah в южной полосе Ормузского пролива, в территориальных водах Омана.

Один член экипажа погиб – он находился на борту Mombasa. Еще восемь получили ранения, четверо из них тяжелые. Среди пострадавших шесть граждан Индии и два гражданина Украины.

В результате атак на обоих судах вспыхнули пожары, которые удалось взять под контроль.

ОАЭ назвали атаку "откровенным нападением" и заявили о праве ответить на эскалацию.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что вывел из строя два "судна-нарушителя", которые якобы игнорировали предупреждения и пытались пройти заминированным маршрутом, обвинив США в подстрекательстве судов к этому.

Напомним, обе стороны ранее уже подписали рамочное соглашение о прекращении огня на 60 дней, однако атаки не прекратились. Еще до этого США заявляли об ударах по 90 военным объектам в Иране.

Трамп также анонсировал восстановление морской блокады Ирана, Вашингтон стремится контролировать Ормузский пролив, взимая пошлину в размере 20% со всех проходящих ею судов.

По данным Axios, Белый дом готовится к длительному противостоянию с Ираном: в администрации допускают, что обмен ударами вокруг пролива затянется на несколько дней или недель.

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