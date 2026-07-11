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Трамп поставив Ірану ультиматум до суботи: що вимагає від Тегерану

05:07 11.07.2026 Сб
2 хв
Що має до кінця цієї доби публічно визнати Іран?
aimg Пилип Бойко
Трамп поставив Ірану ультиматум до суботи: що вимагає від Тегерану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Сполучені Штати висунули Ірану жорстку вимогу щодо припинення атак. Термін, зазначений президентом США Дональдом Трампом, спливає до кінця цієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Іран повинен публічно визнати, що Ормузька протока відкрита для всіх. Також режим має пообіцяти негайне припинення ударів по комерційних суднах.

Ультиматум передали офіційно. Послання надіслали Тегерану двома шляхами: через прямі канали та регіональних посередників.

Причиною стали морські сутички. Вашингтон стверджує, що дії Ірану порушують меморандум про взаєморозуміння. Цей документ сторони підписали лише три тижні тому.

Видання зазначає, що крихка угода про безпеку може розвалитися. Раніше Трамп оголошував про тимчасове припинення вогню, але іранські атаки тривали.

Сьогодні в Маскаті відбудеться важлива зустріч. Дипломати з Ірану та Оману обговорять кризу. Оман займає особливу позицію: країна створила свій судноплавний канал поблизу свого узбережжя, що вдарило по впливу Тегерана в регіоні, зазначається у матеріалі.

Розкол у керівництві Ірану

Розвідка США фіксує внутрішню боротьбу в Тегерані. В іранському державному апараті немає єдності: різні групи сперечаються, чи варто виконувати умови меморандуму.

Ситуація всередині режиму виглядає так:

  • частина перемовників хоче продовжувати дипломатію;
  • жорсткі угруповання активно чинять опір угоді;
  • триває боротьба за вплив на рішення лідера.

Офіційну декларацію Вашингтон очікує одразу після саміту в Омані. Якщо гарантій вільного транзиту не буде, США обіцяють жорсткі заходи у відповідь.

Контекст події

Іран та США після тривалих бойових дій у регіоні нарешті змогли підписати рамкову угоду, яка продовжила перемир'я та відкрила сторонам шлях для обговорення всіх головних питань, щоб упродовж 60 днів укласти фінальну угоду про завершення війни.

Проте згодом атаки сторін почалися знову. Напередодні у США заявили про удари по 90 військових цілях в Ірані.

Крім того, супутники фіксують, що вже після підписання рамкової угоди Тегеран знову взявся за свої ядерні об'єкти. Там помітили активність техніки та нові інженерні конструкції.

Сам Трамп заявив, що давно перебуває в іранському списку на ліквідацію. Він навіть залишив інструкції, якщо Тегерану вдасться задумане.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
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