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У США заявили про удари по 90 військовим цілям в Ірані

08:02 09.07.2026 Чт
2 хв
Що відомо про нову атаку США по Ірану?
aimg Едуард Ткач
У США заявили про удари по 90 військовим цілям в Ірані Фото: під удар потрапили засоби ППО, склади ракет та інше (Getty Images)
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У ніч із 8 на 9 липня США знову завдали ударів по території Ірану, атакувавши майже сотню цілей. Це вже другий день поспіль, коли американські війська завдають ударів по іранській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

"8 липня сили... CENTCOM завершили черговий раунд ударів по Ірану, щоб ще більше послабити здатність Ірану атакувати комерційне судноплавство та мирних цивільних моряків в Ормузькій протоці", - йдеться у заяві.

Згідно зі звітом, США завдали ударів приблизно по 90 іранських військових цілях. Зокрема, під удар потрапили:

  • системи ППО;
  • засоби берегової розвідки;
  • склади ракет та безпілотників;
  • військово-морські об'єкти та військову логістичну інфраструктуру вздовж іранського узбережжя.

"Ці удари пролунали після успішного проведення наступальних операцій в Ірані напередодні ввечері", - додали в командуванні, маючи на увазі атаку в ніч з 7 на 8 липня.

Тоді першого дня атаки США завдали ударів приблизно по 80 іранських військових цілях, включаючи понад 60 малих катерів КВІР.

США готуються у відновленні боєм з Іраном

Нагадаємо, під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню з Іраном закінчено. Він сказав, що не робить переговорів з Тегераном після того, як Іран атакував торгові судна 7 липня.

Цієї ночі Трамп сказав журналістам, що після недавніх американських атак Іран зв'язувався з Вашингтоном і пропонував укласти угоду. Однак він не знає, чи варто цього Тегеран.

Також ми писали, що за даними Axios, США готуються до відновлення взаємних атак з Іраном через Ормузьку протоку. Нова військова кампанія може тривати як дні, і місяць.

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