У США заявили про удари по 90 військовим цілям в Ірані
У ніч із 8 на 9 липня США знову завдали ударів по території Ірану, атакувавши майже сотню цілей. Це вже другий день поспіль, коли американські війська завдають ударів по іранській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.
"8 липня сили... CENTCOM завершили черговий раунд ударів по Ірану, щоб ще більше послабити здатність Ірану атакувати комерційне судноплавство та мирних цивільних моряків в Ормузькій протоці", - йдеться у заяві.
Згідно зі звітом, США завдали ударів приблизно по 90 іранських військових цілях. Зокрема, під удар потрапили:
- системи ППО;
- засоби берегової розвідки;
- склади ракет та безпілотників;
- військово-морські об'єкти та військову логістичну інфраструктуру вздовж іранського узбережжя.
"Ці удари пролунали після успішного проведення наступальних операцій в Ірані напередодні ввечері", - додали в командуванні, маючи на увазі атаку в ніч з 7 на 8 липня.
Тоді першого дня атаки США завдали ударів приблизно по 80 іранських військових цілях, включаючи понад 60 малих катерів КВІР.
США готуються у відновленні боєм з Іраном
Нагадаємо, під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню з Іраном закінчено. Він сказав, що не робить переговорів з Тегераном після того, як Іран атакував торгові судна 7 липня.
Цієї ночі Трамп сказав журналістам, що після недавніх американських атак Іран зв'язувався з Вашингтоном і пропонував укласти угоду. Однак він не знає, чи варто цього Тегеран.
Також ми писали, що за даними Axios, США готуються до відновлення взаємних атак з Іраном через Ормузьку протоку. Нова військова кампанія може тривати як дні, і місяць.