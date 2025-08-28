iPhone 17 готовий побити рекорд, який тримався 15 років: що в ньому особливого

Найближчими тижнями Apple представить iPhone 17, і разом з його виходом почнеться зворотний відлік до рекорду, встановленого ще 15 років тому. Згідно з інсайдерськими даними, iPhone 17 стане першим смартфоном компанії, який протримається в статусі головного флагмана найдовше в історії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
iPhone 4, що вийшов у червні 2010 року, залишався топовою моделлю майже 16 місяців - до жовтня 2011 року. Того року Apple перенесла презентації з літа на осінь, і саме тому користувачі так довго чекали на новий iPhone 5, а в підсумку отримали iPhone 4S з оновленим "залізом" і голосовим помічником Siri.
Відтоді жодна модель не змогла повторити цей рекорд. Найближче підійшов iPhone 11 Pro, який утримував позицію 13 місяців через затримку з релізом iPhone 12 під час пандемії.
Якщо прогнози підтвердяться, то iPhone 18 буде представлений тільки навесні 2027 року. Це означає, що iPhone 17 залишиться основним смартфоном Apple приблизно 18 місяців - майже півтора року. Таким чином, він перевершить рекорд iPhone 4 і встановить новий стандарт.
Головна відмінність нинішнього циклу в тому, що в Apple є окрема лінійка Pro, а також готується випуск перших складаних iPhone. Тож навіть за умови затримки стандартного флагмана користувачі отримуватимуть нові версії Pro і Air щороку.
Apple вже підтвердила, що наступний захід відбудеться 9 вересня. На ньому представлять лінійку iPhone 17, а також Apple Watch Series 11 і Watch Ultra 3.
До слова, найкоротшим циклом в історії виявився iPhone X, який протримався у продажу всього 10 місяців, поступившись місцем iPhone XS.
