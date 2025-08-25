Apple готує масштабне оновлення iPhone на три роки вперед: що чекає на користувачів

Apple через кілька тижнів проведе велику подію, що закладає основу для найбільшого редизайну iPhone. Компанія веде переговори з Google про використання ШІ Gemini для Siri і підвищує ціну на Apple TV+. Тим часом ще один топ-менеджер з AI йде з Apple у Meta.

РБК-Україна з посиланням на Bloomberg розповідає, як зміниться iPhone у найближчі три роки.

Нова ера iPhone

Сьогоднішні iPhone відрізняються від моделей п'ятирічної давності хіба що кольорами і формою камерного блоку. Істотних змін у дизайні не було - Apple робила ставку на оновлення "начинки" і поліпшення камер. Але епоха дрібних апдейтів добігає кінця.

Вперше компанія готує три роки поспіль масштабних редизайнів. Уже цієї осені Apple представить iPhone Air - тонку і легку модель, яка замінить iPhone 16 Plus. Як і у випадку з MacBook Air, будуть компроміси: слабша батарея, тільки одна основна камера і відсутність слота для SIM-карти.

Крім Air вийдуть iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max. Зовні вони будуть схожі на лінійку iPhone 16, але отримають оновлений дизайн задньої панелі і нову камеру у Pro-версій. iPhone Air вийде в блакитному кольорі, а Pro-моделі - зокрема в помаранчевому.

2026: перший складаний iPhone

Головною подією стане 2026 рік, коли Apple випустить свій перший складаний iPhone з кодовим ім'ям V68. Пристрій буде розкриватися "як книга", отримає чотири камери, вбудований Touch ID замість Face ID і новий модем Apple C2 без підтримки фізичних SIM-карт.

Apple також змінила технологію дисплея: замість on-cell (сенсорні датчики на осередках) компанія вирішила використовувати in-cell-екрани (сенсорний екран на осередках), що дасть змогу зменшити помітність складки і поліпшити точність сенсора.

2027: ювілейний "iPhone 20"

На 20-річчя бренду Apple представить iPhone 20 з вигнутим скляним корпусом по периметру. Це буде відхід від звичного "плоского" дизайну останніх років і крок до нової концепції інтерфейсів Liquid Glass.

Крім iPhone, в Apple на осінь заплановано цілу низку оновлень, хоча більшість із них будуть радше еволюційними, ніж революційними.

Компанія готує нові версії Apple Watch, прискорені гарнітури Vision Pro і iPad Pro з процесором M5. Очікуються також AirPods Pro з підтримкою моніторингу серцевого ритму, оновлені HomePod mini і Apple TV.

У 2025 році Apple випустить доступний iPhone 17e, нові бюджетні iPad і оновлені iPad Air, а також ноутбуки MacBook Pro і MacBook Air з чіпом M5. Крім того, компанія працює над великими аксесуарами для Mac, включно з новим зовнішнім дисплеєм.

Нарешті, на ринок вийде давно очікуваний HomePod з екраном, який дасть змогу Apple безпосередньо конкурувати з Amazon і Google на ринку розумних колонок. Пристрій працюватиме на новій операційній системі під назвою Charismatic, орієнтованій на управління "розумним будинком".

Подальші плани Apple

На горизонті у компанії і більш амбітні продукти: "розумні" окуляри без дисплея, настільний робот, полегшена версія гарнітури Vision, AirPods з камерами, складаний iPad гігантського формату, гібрид Mac і планшета, а також власна система домашніх камер безпеки.

Але ключовий акцент для Apple залишається незмінним: iPhone залишається головним продуктом компанії, і саме навколо нього будується вся стратегія.

Послуги Apple і кадрові втрати

Apple продовжує активно розвивати сегмент сервісів, який уже став найдинамічнішим і найприбутковішим напрямком компанії після iPhone. App Store, Apple Music і AppleCare приносять Apple близько 100 млрд доларів на рік.

Однак у компанії є складнощі: регулюючі органи обмежують можливості App Store, а найприбутковіше джерело - покупки всередині застосунків - зазнає обмежень у США.

Крім того, під питанням може опинитися угода з Google щодо пошуку, яка приносить Apple близько 20 млрд доларів на рік. У сумі це ставить під загрозу майже 40% доходів від сервісів.

Apple шукає рішення: наприклад, зміна комісій App Store, щоб розробники не переходили на зовнішні платежі, а також можлива заміна пошукової угоди.

Нові платні пропозиції

У липні компанія запустила AppleCare One (20 доларів на місяць), що покриває три пристрої. По суті, це "додатковий дохід" для Apple, адже покупці зазвичай оновлюють пристрої щорічно і майже не використовують план.

Нещодавно подорожчав Apple TV+ - з 9,99 до 12,99 доларів. Сервіс все ще дешевший за конкурентів, але цінник стає помітнішим, особливо за обмеженого каталогу контенту.

У 2025 році очікується запуск платної версії Apple Health+ - AI-тренера зі здоров'я з планами харчування та медичними рекомендаціями.

Siri і партнерство з AI

Apple розглядає можливість використання зовнішніх моделей AI для Siri. На столі два шляхи: продовжувати використовувати власні Apple Foundation Models або підключитися до стороннього провайдера.

Компанія веде переговори з Google, Anthropic і OpenAI. Anthropic вже інтегрована у внутрішні інструменти Apple, включно з кастомною версією Xcode, а з Google обговорюється адаптація AI-моделі Gemini для серверів Apple. Підсумок рішення поки не зрозумілий, але зрозуміло, що Apple серйозно розглядає зовнішній варіант.

Відхід топ-фахівців

Apple втрачає ключових співробітників у сфері AI. Минулого тижня компанію залишив Френк Чу, директор інфраструктури AI, відповідальний за навчання і роботу внутрішніх моделей, включно з пошуковими рішеннями. За останні два місяці це вже шостий фахівець, який пішов у Meta.

Причини - поєднання складнощів Apple в AI, обговорень сторонніх моделей для Siri і привабливих умов роботи в Meta. Втрати фахівців створюють додаткові виклики для компанії в цій сфері.