iPhone 17 Pro отримає унікальну функцію акумулятора, якої не було в інших моделей

До презентації нових iPhone залишаються лічені тижні, і вже відомо, що лінійка iPhone 17 Pro конкуруватиме за увагу покупців з абсолютно новим ультратонким iPhone 17 Air. Однак свіжі чутки вказують на те, що саме Pro-версії можуть отримати унікальну перевагу - функцію зворотного бездротового заряджання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Що відомо

За даними інсайдера Fixed Focus Digital, Apple тестувала iPhone 17 Pro з можливістю заряджати інші пристрої - наприклад, AirPods, Apple Watch або навіть інший iPhone - прямо від смартфона.

Якщо інформація підтвердиться, це стане однією з головних відмінностей Pro-лінійки від доступнішого, але компромісного iPhone 17 Air, в якому заради тонкощі довелося пожертвувати акумулятором і камерами.

Акумулятор завжди був однією з ключових характеристик iPhone, і, за прогнозами, iPhone 17 Pro і Pro Max будуть значно перевершувати Air за автономністю. Але тепер їхня перевага може полягати не тільки в ємності батареї, але і в нових функціях.

Зазначимо, що чутки про зворотну бездротову зарядку в iPhone ходять уже кілька років. Востаннє про це повідомлялося в лютому, коли інше джерело, Instant Digital, також стверджувало, що Apple тестує цю можливість.

Цього разу ймовірність її появи вища: Apple шукає способи чітко розмежувати Pro-моделі та більш дешевий, але потенційно популярний iPhone 17 Air.

Додатковий натяк на впровадження технології знайшли в нових рендерах - логотип Apple на задній панелі iPhone 17 розташований нижче за звичайний. Експерти вважають, що це може бути пов'язано саме з підтримкою зворотного заряджання.