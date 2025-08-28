iPhone 17 готов побить рекорд, который держался 15 лет: что в нем особенного

Как iPhone 4 стал рекордсменом

iPhone 4, вышедший в июне 2010 года, оставался топовой моделью почти 16 месяцев - до октября 2011 года. В тот год Apple перенесла презентации с лета на осень, и именно поэтому пользователи так долго ждали новый iPhone 5, а в итоге получили iPhone 4S с обновленным "железом" и голосовым помощником Siri.

С тех пор ни одна модель не смогла повторить этот рекорд. Ближе всего подошел iPhone 11 Pro, который удерживал позицию 13 месяцев из-за задержки с релизом iPhone 12 во время пандемии.

Новый рекорд установит iPhone 17

Если прогнозы подтвердятся, то iPhone 18 будет представлен только весной 2027 года. Это значит, что iPhone 17 останется основным смартфоном Apple примерно 18 месяцев - почти полтора года. Таким образом, он превзойдет рекорд iPhone 4 и установит новый стандарт.

iPhone 4 оставался топовой моделью почти 16 месяцев (фото: Unsplash)

В чем отличие от 2010 года

Главное отличие нынешнего цикла в том, что у Apple есть отдельная линейка Pro, а также готовится выпуск первых складных iPhone. Поэтому даже при задержке стандартного флагмана пользователи будут получать новые версии Pro и Air ежегодно.

Важные даты

iPhone 17: сентябрь 2025 года - весна 2027 года (ожидается) (около 18 месяцев)

iPhone 4: июнь 2010 - октябрь 2011 (почти 16 месяцев)

iPhone 11 Pro: сентябрь 2019 - октябрь 2020 (13 месяцев)

iPhone (первый): июнь 2007 - июль 2008 (12 месяцев).

Apple уже подтвердила, что следующее мероприятие состоится 9 сентября. На нем представят линейку iPhone 17, а также Apple Watch Series 11 и Watch Ultra 3.

К слову, самым коротким циклом в истории оказался iPhone X, который продержался в продаже всего 10 месяцев, уступив место iPhone XS.