iPhone 17 готов побить рекорд, который держался 15 лет: что в нем особенного

В ближайшие недели Apple представит iPhone 17, и вместе с его выходом начнется обратный отсчет к рекорду, установленному еще 15 лет назад. Согласно инсайдерским данным, iPhone 17 станет первым смартфоном компании, который продержится в статусе главного флагмана дольше всех в истории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
iPhone 4, вышедший в июне 2010 года, оставался топовой моделью почти 16 месяцев - до октября 2011 года. В тот год Apple перенесла презентации с лета на осень, и именно поэтому пользователи так долго ждали новый iPhone 5, а в итоге получили iPhone 4S с обновленным "железом" и голосовым помощником Siri.
С тех пор ни одна модель не смогла повторить этот рекорд. Ближе всего подошел iPhone 11 Pro, который удерживал позицию 13 месяцев из-за задержки с релизом iPhone 12 во время пандемии.
Если прогнозы подтвердятся, то iPhone 18 будет представлен только весной 2027 года. Это значит, что iPhone 17 останется основным смартфоном Apple примерно 18 месяцев - почти полтора года. Таким образом, он превзойдет рекорд iPhone 4 и установит новый стандарт.
Главное отличие нынешнего цикла в том, что у Apple есть отдельная линейка Pro, а также готовится выпуск первых складных iPhone. Поэтому даже при задержке стандартного флагмана пользователи будут получать новые версии Pro и Air ежегодно.
Apple уже подтвердила, что следующее мероприятие состоится 9 сентября. На нем представят линейку iPhone 17, а также Apple Watch Series 11 и Watch Ultra 3.
К слову, самым коротким циклом в истории оказался iPhone X, который продержался в продаже всего 10 месяцев, уступив место iPhone XS.
