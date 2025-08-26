Apple офіційно назвала дату презентації iPhone 17: які новинки будуть представлені

Apple підтвердила проведення своєї традиційної осінньої презентації, присвяченої iPhone. Захід відбудеться у вівторок, 9 вересня 2025 року , на кампусі Apple Park у Купертіно (США) і розпочнеться о 20:00 за київським часом .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

iPhone 17 і довгоочікуваний iPhone 17 Air

Головною прем'єрою стане лінійка iPhone 17, яка вперше отримає нову модель - iPhone 17 Air. Смартфон стане найтоншим і найлегшим в історії Apple і замінить версію Plus. Очікується 6,6-дюймовий дисплей, модем Apple C1 і одинарна основна камера.

Крім цього, будуть представлені:

стандартний iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max.

Моделі Pro отримають перероблений дизайн з алюмінієвою рамкою і новою довгастою камерою. Вся серія працюватиме на чипах A19/A19 Pro, а технологія ProMotion вперше стане стандартом для всіх пристроїв.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM - Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Нові Apple Watch та інші гаджети

Разом з iPhone компанія представить:

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3 - уперше за три роки всі моделі смарт-годинників будуть оновлені одночасно.

Також можливий анонс AirPods Pro 3 з новим дизайном, оновленої HomePod mini і Apple TV 4K.

Оновлення ПЗ

На презентації також назвуть дати виходу iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та інших фірмових операційних систем.

Як подивитися

Презентацію транслюватимуть у прямому ефірі на офіційному сайті Apple, в YouTube і через застосунок Apple TV.