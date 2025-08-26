Apple офіційно назвала дату презентації iPhone 17: які новинки будуть представлені
Apple підтвердила проведення своєї традиційної осінньої презентації, присвяченої iPhone. Захід відбудеться у вівторок, 9 вересня 2025 року, на кампусі Apple Park у Купертіно (США) і розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
iPhone 17 і довгоочікуваний iPhone 17 Air
Головною прем'єрою стане лінійка iPhone 17, яка вперше отримає нову модель - iPhone 17 Air. Смартфон стане найтоншим і найлегшим в історії Apple і замінить версію Plus. Очікується 6,6-дюймовий дисплей, модем Apple C1 і одинарна основна камера.
Крім цього, будуть представлені:
- стандартний iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max.
Моделі Pro отримають перероблений дизайн з алюмінієвою рамкою і новою довгастою камерою. Вся серія працюватиме на чипах A19/A19 Pro, а технологія ProMotion вперше стане стандартом для всіх пристроїв.
Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM- Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025
Нові Apple Watch та інші гаджети
Разом з iPhone компанія представить:
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 3
- Apple Watch SE 3 - уперше за три роки всі моделі смарт-годинників будуть оновлені одночасно.
Також можливий анонс AirPods Pro 3 з новим дизайном, оновленої HomePod mini і Apple TV 4K.
Оновлення ПЗ
На презентації також назвуть дати виходу iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та інших фірмових операційних систем.
Як подивитися
Презентацію транслюватимуть у прямому ефірі на офіційному сайті Apple, в YouTube і через застосунок Apple TV.
Вас може зацікавити:
- Apple впровадить в iPhone 17 Pro нове рішення для батареї
- Які зміни в iPhone Apple планує на найближчі три роки
- Що відомо про складаний iPhone, який готує Apple