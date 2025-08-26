ua en ru
Apple офіційно назвала дату презентації iPhone 17: які новинки будуть представлені

Вівторок 26 серпня 2025 21:07
UA EN RU
Apple офіційно назвала дату презентації iPhone 17: які новинки будуть представлені Презентацію iPhone 17 уже призначено (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Apple підтвердила проведення своєї традиційної осінньої презентації, присвяченої iPhone. Захід відбудеться у вівторок, 9 вересня 2025 року, на кампусі Apple Park у Купертіно (США) і розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

iPhone 17 і довгоочікуваний iPhone 17 Air

Головною прем'єрою стане лінійка iPhone 17, яка вперше отримає нову модель - iPhone 17 Air. Смартфон стане найтоншим і найлегшим в історії Apple і замінить версію Plus. Очікується 6,6-дюймовий дисплей, модем Apple C1 і одинарна основна камера.

Крім цього, будуть представлені:

  • стандартний iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max.

Моделі Pro отримають перероблений дизайн з алюмінієвою рамкою і новою довгастою камерою. Вся серія працюватиме на чипах A19/A19 Pro, а технологія ProMotion вперше стане стандартом для всіх пристроїв.

Нові Apple Watch та інші гаджети

Разом з iPhone компанія представить:

  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 3
  • Apple Watch SE 3 - уперше за три роки всі моделі смарт-годинників будуть оновлені одночасно.

Також можливий анонс AirPods Pro 3 з новим дизайном, оновленої HomePod mini і Apple TV 4K.

Оновлення ПЗ

На презентації також назвуть дати виходу iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe та інших фірмових операційних систем.

Як подивитися

Презентацію транслюватимуть у прямому ефірі на офіційному сайті Apple, в YouTube і через застосунок Apple TV.

