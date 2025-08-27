ua en ru
Презентація iPhone 17: які пристрої Apple не покаже у вересні

Середа 27 серпня 2025 14:41
Новинки Apple, яких не буде на презентації iPhone 17 (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

9 вересня Apple проведе свій найбільший захід року. Компанія представить лінійку iPhone 17, новий годинник Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 і низку інших пристроїв. Однак далеко не всі продукти, над якими працює Apple, варто чекати саме на вересневій презентації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Нові Macbook - не раніше жовтня

Традиційно у вересні Apple не показує комп'ютери Mac. Зазвичай їхні анонси припадають на жовтень або листопад.

Так, торік компанія презентувала MacBook Pro з чипом M4, Mac mini та iMac наприкінці жовтня, а продажі стартували в листопаді. У 2023 році M3 MacBook Pro також вийшов наприкінці жовтня.

Цього року новинок у сегменті Mac може не бути зовсім. За даними інсайдерів, MacBook Pro з чипом M5 практично готовий, але його прем'єра очікується лише на початку 2026 року. Новий Mac Pro також у розробці, але терміни запуску поки неясні.

Якщо і буде сюрприз, то раніше жовтня чекати його точно не варто.

Презентація iPhone 17: які пристрої Apple не покаже у вересніАнонси нових Macbook припадають на жовтень або листопад (ілюстративне фото: 9to5Mac)

"HomePad" або HomePod Touch

Смарт-пристрої для дому залишаються другорядним напрямком для Apple, хоча компанія і будує великі плани.

Один з таких продуктів - новий "HomePad" (імовірно HomePod Touch). Спочатку Bloomberg повідомляв про реліз навесні 2025 року, однак через затримки в розвитку Siri з функціями ШІ запуск перенесли. Тепер пристрій очікується лише навесні 2026 року.

Презентація iPhone 17: які пристрої Apple не покаже у вересніHomePod Touch (ілюстративне фото: 9to5Mac)

AirPods Max і AirPods 4

Чутки вказують, що у вересні Apple дійсно представить AirPods Pro 3. Але чекати нових AirPods 4 або оновленої версії AirPods Max не варто.

AirPods 4 вийшли тільки минулого року, і серйозне оновлення очікується не раніше 2026 року. А AirPods Max, попри застарілий функціонал порівняно з іншими моделями, найближчим часом також не отримають нових версій.

Презентація iPhone 17: які пристрої Apple не покаже у вересніЧекати нових AirPods 4 або оновленої версії AirPods Max не варто (ілюстративне фото: 9to5Mac)

iPad Pro, AirTag 2 та інше

Крім нових iPhone, Apple Watch і AirPods Pro 3, найближчими місяцями можуть вийти й інші продукти, але не факт, що саме 9 вересня. Найчастіше такі анонси переносяться на жовтень або листопад.

Серед можливих новинок:

  • iPad Pro з чипом M5
  • AirTag 2
  • Apple TV 4K на базі A17 Pro на базі Apple TV 4K
  • Apple Vision Pro 2
  • HomePod mini 2.

AirTag 2 логічно представити разом з iPhone 17, але часу на вересневому заході може просто не вистачити. Адже вже заявлено чотири нових iPhone, три моделі Apple Watch і AirPods Pro 3.

