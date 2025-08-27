Презентація iPhone 17: які пристрої Apple не покаже у вересні
9 вересня Apple проведе свій найбільший захід року. Компанія представить лінійку iPhone 17, новий годинник Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 і низку інших пристроїв. Однак далеко не всі продукти, над якими працює Apple, варто чекати саме на вересневій презентації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.
Нові Macbook - не раніше жовтня
Традиційно у вересні Apple не показує комп'ютери Mac. Зазвичай їхні анонси припадають на жовтень або листопад.
Так, торік компанія презентувала MacBook Pro з чипом M4, Mac mini та iMac наприкінці жовтня, а продажі стартували в листопаді. У 2023 році M3 MacBook Pro також вийшов наприкінці жовтня.
Цього року новинок у сегменті Mac може не бути зовсім. За даними інсайдерів, MacBook Pro з чипом M5 практично готовий, але його прем'єра очікується лише на початку 2026 року. Новий Mac Pro також у розробці, але терміни запуску поки неясні.
Якщо і буде сюрприз, то раніше жовтня чекати його точно не варто.
Анонси нових Macbook припадають на жовтень або листопад (ілюстративне фото: 9to5Mac)
"HomePad" або HomePod Touch
Смарт-пристрої для дому залишаються другорядним напрямком для Apple, хоча компанія і будує великі плани.
Один з таких продуктів - новий "HomePad" (імовірно HomePod Touch). Спочатку Bloomberg повідомляв про реліз навесні 2025 року, однак через затримки в розвитку Siri з функціями ШІ запуск перенесли. Тепер пристрій очікується лише навесні 2026 року.
HomePod Touch (ілюстративне фото: 9to5Mac)
AirPods Max і AirPods 4
Чутки вказують, що у вересні Apple дійсно представить AirPods Pro 3. Але чекати нових AirPods 4 або оновленої версії AirPods Max не варто.
AirPods 4 вийшли тільки минулого року, і серйозне оновлення очікується не раніше 2026 року. А AirPods Max, попри застарілий функціонал порівняно з іншими моделями, найближчим часом також не отримають нових версій.
Чекати нових AirPods 4 або оновленої версії AirPods Max не варто (ілюстративне фото: 9to5Mac)
iPad Pro, AirTag 2 та інше
Крім нових iPhone, Apple Watch і AirPods Pro 3, найближчими місяцями можуть вийти й інші продукти, але не факт, що саме 9 вересня. Найчастіше такі анонси переносяться на жовтень або листопад.
Серед можливих новинок:
- iPad Pro з чипом M5
- AirTag 2
- Apple TV 4K на базі A17 Pro на базі Apple TV 4K
- Apple Vision Pro 2
- HomePod mini 2.
AirTag 2 логічно представити разом з iPhone 17, але часу на вересневому заході може просто не вистачити. Адже вже заявлено чотири нових iPhone, три моделі Apple Watch і AirPods Pro 3.
