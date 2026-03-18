ua en ru
Ср, 18 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Інтерсіті" з пересадкою: чи доведеться доплачувати за рейс з Києва до Харкова

16:52 18.03.2026 Ср
2 хв
Україням треба готувати гроші на додаткові квитки?
aimg Валерій Ульяненко aimg Катерина Гончарова
Фото: залізничні каси (facebook com Ukrzaliznytsia)

Українцям не потрібно купувати квитки на потяги-пересадки між Києвом та Харковом. Вартість квитка з одного міста до іншого повністю покриває дорогу.

Про це РБК-Україна повідомили в "Укрзалізниці".

У компанії розповіли, чи треба пасажирам купувати кілька квитків на потяги-пересадки.

"Ні, додаткові квитки купувати не потрібно. Якщо пасажир заздалегідь купив квиток до Харкова або звідти до Києва, то його вартість покриває повну дорогу і доплачувати при пересадці нічого не потрібно", - пояснили в "УЗ".

Удари росіян по залізниці України

Нагадаємо, 14 березня російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Сумській області, влучивши у хвостовий тепловоз складу сполученням Смородине - Ворожба. За попередніми даними, серед пасажирів і залізничників ніхто не постраждав - людей оперативно евакуювали.

Того ж дня російські окупанти завдали удару дроном по приміському поїзду у Харківській області. Постраждали машиніст та його помічник.

Крім того, 12 березня росіяни завдали ударів по залізничних станціях та інфраструктурі у Сумській області. Унаслідок атаки було пошкоджено тепловози, а також окремі ділянки колій.

Усі ці інциденти свідчать про системні спроби Росії порушити цивільну логістику та роботу залізниці у прикордонному регіоні.

Зазанчимо, зранку 8 березня окупанти ударним безпілотником атакували пасажирський потяг Київ-Суми. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих.

Раніше, 2 березня, у Криворізькому районі Дніпропетровської області російський безпілотник завдав удару по вагону приміського поїзда, який перебував у русі. Внаслідок обстрілу є загиблий, десять пасажирів отримали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Укрзалізниця Харків
Новини
Аналітика
