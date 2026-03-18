"Интерсити" с пересадкой: придется ли доплачивать за рейс из Киева в Харьков

16:52 18.03.2026 Ср
2 мин
Украинцам надо готовить деньги на дополнительные билеты?
aimg Валерий Ульяненко aimg Катерина Гончарова
"Интерсити" с пересадкой: придется ли доплачивать за рейс из Киева в Харьков

Украинцам не нужно покупать билеты на поезда-пересадки между Киевом и Харьковом. Стоимость билета из одного города в другой полностью покрывает дорогу.

Об этом РБК-Украина сообщили в "Укрзализныци".

В компании рассказали, надо ли пассажирам покупать несколько билетов на поезда-пересадки.

"Нет, дополнительные билеты покупать не нужно. Если пассажир заранее купил билет в Харьков или оттуда в Киев, то его стоимость покрывает полную дорогу и доплачивать при пересадке ничего не нужно", - пояснили в "УЗ".

Удары россиян по железной дороге Украины

Напомним, 14 марта российский беспилотник атаковал пассажирский поезд в Сумской области, попав в хвостовой тепловоз состава сообщением Смородино - Ворожба. По предварительным данным, среди пассажиров и железнодорожников никто не пострадал - людей оперативно эвакуировали.

В тот же день российские оккупанты нанесли удар дроном по пригородному поезду в Харьковской области. Пострадали машинист и его помощник.

Кроме того, 12 марта россияне нанесли удары по железнодорожным станциям и инфраструктуре в Сумской области. В результате атаки были повреждены тепловозы, а также отдельные участки путей.

Все эти инциденты свидетельствуют о системных попытках России нарушить гражданскую логистику и работу железной дороги в приграничном регионе.

Отметим, утром 8 марта оккупанты ударным беспилотником атаковали пассажирский поезд Киев-Сумы. К счастью, тогда обошлось без пострадавших.

Ранее, 2 марта, в Криворожском районе Днепропетровской области российский беспилотник нанес удар по вагону пригородного поезда, который находился в движении. В результате обстрела есть погибший, десять пассажиров получили ранения.

