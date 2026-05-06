У Росії масово скасовують паради на 9 травня: список регіонів

21:52 06.05.2026 Ср
Від колишньої "величі" російського параду на 9 травня не залишилося й сліду
aimg Анастасія Никончук
Фото: парад у Москві (GettyImages)
У низці регіонів Росії заявили про скасування парадів на 9 травня, а також введення додаткових обмежень на святкування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу ASTRA.

Де скасували паради

Згідно з опублікованою інформацією, щонайменше в 15 регіонах РФ повністю відмовилися від проведення парадів 9 травня.

Йдеться про Бєлгородську, Воронезьку, Курську, Брянську, Ростовську, Саратовську, Рязанську, Калузьку, Орловську, Псковську, Новгородську, Нижегородську і Ленінградську області, а також про Краснодарський край і Чувашію.

Обмеження у великих містах

У столиці Росії цього року парад пройде без військової техніки - подібне відбувається вперше з 2007 року. У Санкт-Петербурзі також відмовилися від демонстрації бронетехніки.

У низці регіонів додатково введено обмеження, включно зі скасуванням салютів і перебоями з доступом до інтернету в дні проведення заходів.

Формат "Безсмертного полку"

Акцію "Безсмертний полк" у більшості суб'єктів РФ переведено в онлайн-формат.

Такий підхід уже застосовувався раніше, проте тепер він стає основним варіантом проведення заходу.

Причини обмежень

Масові зміни формату святкування почали вводитися з 2022 року після початку повномасштабної війни проти України.

До цього подібні заходи застосовувалися лише в період пандемії коронавірусу.

На чому ґрунтуються дані

Інформація про запроваджені обмеження сформована на основі заяв регіональної влади та повідомлень офіційних російських ЗМІ станом на 6 травня 2026 року.

Нагадуємо, що Москва має намір провести 9 травня за жорстких обмежень. Плануються перебої з інтернетом, можливе зупинення роботи банкоматів і закриття аеропортів, що пояснюється заходами безпеки, пов'язаними з проведенням параду.

Зазначимо, що військовий парад у Москві 9 травня пройде без звичного показу бронетехніки - на Красній площі будуть представлені тільки піші розрахунки військовослужбовців.

