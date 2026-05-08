Главная » Новости » В мире

Иностранным СМИ запретили освещать парад в Москве

12:22 08.05.2026 Пт
Допускаются только российские журналисты
Ирина Глухова
Фото: Красная площадь в Москве (Getty Images)
Кремль отменил аккредитацию для иностранной прессы на парад 9 мая в Москве. Освещать событие будут только российские СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.

По информации издания, Кремль по телефону отозвал ранее предоставленные разрешения на работу. Отказ получили не только редакция Spiegel, но и ряд других крупных иностранных СМИ, среди которых ARD, ZDF, Sky, агентство AFP, итальянский канал Rai и японский NHK.

Кремлевский чиновник объяснил изданию Spiegel причину такого решения: "Формат освещения парада был изменен из-за сложившейся ситуации. Поэтому иностранные СМИ, которым уже была предоставлена аккредитация, больше не допускаются".

Представителям медиа сообщили, что теперь "допускаются только российские СМИ".

Как отмечает Der Spiege, это первый случай на параде 9 мая, когда иностранные СМИ сначала получили аккредитацию от Кремля, но впоследствии она была отозвана.

Что известно о параде в Москве

В этом году Россия будет отмечать 81-ю годовщину окончания Второй мировой войны в сокращенном формате.

Также стало известно, что военный парад в Москве 9 мая состоится без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади пройдут только пешие колонны военных.

На шоу приедет несколько лидеров иностранных государств, но большинство из них - из непризнанных образований или постсоветского пространства среди них самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Кроме того, мобильные операторы разослали москвичам сообщения с предупреждением: с 5 по 9 мая возможны сбои в работе мобильного интернета и СМС.

Тем временем в аннексированном Крыму захватчики решили не проводить военный парад и другие массовые мероприятия на 9 мая.

Также по меньшей мере 15 регионов РФ официально отказались от проведения парадов ко Дню Победы.

