Иностранным СМИ запретили освещать парад в Москве

Кремль отменил аккредитацию для иностранной прессы на парад 9 мая в Москве. Освещать событие будут только российские СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel .

По информации издания, Кремль по телефону отозвал ранее предоставленные разрешения на работу. Отказ получили не только редакция Spiegel, но и ряд других крупных иностранных СМИ, среди которых ARD, ZDF, Sky, агентство AFP, итальянский канал Rai и японский NHK.

Кремлевский чиновник объяснил изданию Spiegel причину такого решения: "Формат освещения парада был изменен из-за сложившейся ситуации. Поэтому иностранные СМИ, которым уже была предоставлена аккредитация, больше не допускаются".

Представителям медиа сообщили, что теперь "допускаются только российские СМИ".

Как отмечает Der Spiege, это первый случай на параде 9 мая, когда иностранные СМИ сначала получили аккредитацию от Кремля, но впоследствии она была отозвана.