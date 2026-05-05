Злякалися ударів? Окупанти скасували парад на 9 травня у Криму

Російські окупанти у Криму вирішили не проводити військовий парад та інші масові заходів на 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого "голови Криму" Сергія Аксьонова.

"Проведення військового параду та інших масових заходів на честь Дня Великої Перемоги в республіці Крим цього року не планується. Також не відбудеться організованої ходи "Безсмертного полку"", - зазначив він.

Аксьонов пояснив, що таке рішення так званих "органів влади" продиктоване "міркуваннями безпеки".

Нагадаємо, наприкінці квітня російський диктатор Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій заявив, що готовий встановити перемир'я з Україною на "день перемоги".

У відповідь Україна заявила, що Москва таким чином хоче убезпечити свій військовий парад, який заплановано на 9 травня.

В понеділок, 4 травня, Міноборони країни-агресорки повідомило що російський диктатор наказав припинити вогонь 8 і 9 травня. Там додали, що якщо Україна порушить перемир'я, РФ завдасть масованого ракетного удару по центру Києва.