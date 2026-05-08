Зеленський: Оновлена версія нацизму має маркування: "сделано в России"

09:58 08.05.2026 Пт
2 хв
Президент зробив заяву у День пам’яті та перемоги над нацизмом
Ірина Глухова
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті та перемоги над нацизмом заявив, що сучасна російська агресія є "оновленою версією нацизму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови держави.

"Сьогодні День пам’яті та перемоги над нацизмом. День, коли вся Європа відзначає завершення найстрашнішої війни ХХ століття - війни, після якої мав би бути тільки справжній мир. Саме так тоді мріялось, коли гармати Другої світової почали замовкати", - сказав президент.

Він нагадав, що та війна перетворила українську землю на поле жорстоких битв, знущань на окупованій території, масового знищення людей і життя.

За словами Зеленського, втрати українського народу були одними з найбільших у Другій світовій. І внесок українців у поразку нацистів теж один з найбільших.

Адже мільйони українців у складі різних армій держав Антигітлерівської коаліції боролися проти нацизму. Також мільйони українців були серед переможців, "зробивши все можливе, щоб тотальне зло програло".

Фото: Зеленський зробив заяву у День пам'яті та перемоги над нацизмом

Втім, як наголосив президент, через 81 рік Україна знову змушена боротися зі злом, яке засноване на аналогічній ідеології ненависті.

"На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло - теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. Оновлена версія нацизму, що має маркування: "сделано в России", - заявив глава держави.

Він додав, що здолати російську агресію сьогодні може й має об’єднаний вільний світ.

"Захист життя людей та свободи народів від Путіна – це абсолютно достойне вшанування памʼяті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вранці Зеленський заявив, що РФ порушила своє ж "перемир’я", яке оголосив кремлівський диктатор Володимир Путін.

Російські загарбники продовжують штурми і обстріли на фронті, а також масовано атакують безпілотниками.

Путін збрехав про власне "перемир'я", навіть не імітувавши його, - Зеленський
