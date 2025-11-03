"Іноді прилітає": Зеленський розповів, що заважає збирати дрони-перехоплювачі

До кінця листопада Україна вироблятиме 600-800 дронів-перехоплювачів на добу. Проте цим планам можуть завадити російські обстріли.
Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Він наголосив, що восени на добу буде вироблятись до тисячі дронів-перехоплювачів вироблятись на добу. Водночас президент підкреслив, що це "непроста історія".
"Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600-800 вироблятись дронів-перехоплювачів на добу. Якщо нічого не зірветься, тому що іноді, ми розуміємо, прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати", - сказав український лідер.
Нагадаємо, очільник Міноборони Денис Шмигаль пообіцяв вже скоро досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Він повідомив, що це відповідь України на нічні атаки російських загарбників.
Зазначимо, Україна вже має дрони-перехоплювачі, які можуть протистояти російським "Шахедам" із реактивними двигунами.
Восени стало відомо, що Британія підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання. Вона передбачає обмін технологіями, що посилить національну безпеку обох країн.
Наразі Україна працює над протидією російським керованим авіабомбам. Для цього кілька компаній працюють над створенням спеціальних дронів-перехоплювачів.
РБК-Україна раніше писало, що український президент Володимир Зеленський назвав головну проблему перехоплювачів "Шахедів".
Крім того, українські інженери створили дешеві дрони-перехоплювачі, які вже збивають сотні російських "Шахедів".