"Иногда прилетает": Зеленский рассказал, что мешает собирать дроны-перехватчики

Украинские дроны-перехватчики

Напомним, глава Минобороны Денис Шмыгаль пообещал уже скоро достичь уровня в 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Он сообщил, что это ответ Украины на ночные атаки российских захватчиков.

Отметим, Украина уже имеет дроны-перехватчики, которые могут противостоять российским "Шахедам" с реактивными двигателями.

Осенью стало известно, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.

Сейчас Украина работает над противодействием российским управляемым авиабомбам. Для этого несколько компаний работают над созданием специальных дронов-перехватчиков.

РБК-Украина ранее писало, что украинский президент Владимир Зеленский назвал главную проблему перехватчиков "Шахедов".

Кроме того, украинские инженеры создали дешевые дроны-перехватчики, которые уже сбивают сотни российских "Шахедов".