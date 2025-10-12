ua en ru
Відсоток знищення - 68%. Зеленський назвав головну проблему перехоплювачів "Шахедів"

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 23:04
UA EN RU
Відсоток знищення - 68%. Зеленський назвав головну проблему перехоплювачів "Шахедів" Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Найдешевшим способом знищувати російські "Шахеди" є дрони-перехоплювачі, проте проблемою є фінансування їх виготовлення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News

Він наголосив, що і Європа, і США визнають ефективність цього способу боротьби з російськими дронами-камікадзе. За його словами, наразі відсоток успішного знищення - 68% і зростатиме й надалі.

Зеленський повідомив, що кілька компаній в Україні вже почали їх масове виробництво. Водночас він додав, що головним питанням є фінансування.

"Питання у грошах, і це реальна проблема, бо потрібне фінансування", - наголосив президент.

Він розповів, що один дрон-перехоплювач коштує приблизно від 3 до 5 тисяч доларів. Для перехоплення "Шахеда" необхідно два-три таких дрони - при цьому російський безпілотник коштує 120-150 тисяч доларів.

"Але проблема в тому, що потрібно тисячі перехоплювачів щоденно, а сьогодні у нас не вистачає грошей, щоб приватні виробники наростили виробництво", - наголосив український лідер.

Нагадаємо, у вересні міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що нашій країні терміново необхідно 10 додаткових систем Patriot для захисту від російських балістичних ракет.

Згодом український лідер Володимир Зеленський розповів, що очікує від США рішення щодо постачання цих систем ППО.

Потреба України в таких системах зросла на тлі посилення ударів країни-агресорки. Російські окупанти почали активно атакувати українську енергетику.

