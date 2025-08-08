Індія спростувала призупинку переговорів з США щодо купівлі американської зброї

Звідки з'явилася новина про призупинення

Інформаційне агентство Reuters 8 серпня із посиланням на власні джерела повідомило, що Індія призупинила плани щодо купівлі американської зброї та літаків. Це сталося, оскільки в Нью-Делі незадоволені тарифами Трампа та вирішили таким чином "завдати удару у відповідь".

Під загрозою, за даними співрозмовників видання, опинилися закупівлі бойових машин Stryker, ракет Javelin та шести літаків-розвідників Boeing P8I. Остання угода, щодо літаків, оцінювалася в 3,6 млрд доларів і перебувала на фінальній стадії.

Окрім цього, за даними інформагентства, нібито було скасовано візит міністра оборони Індії Раджнатха Сінгха до США. Там міністр мав фіналізувати угоди про оборонні закупівлі.

При цьому у виданні зазначили, що Індія продовжує зберігати тісні військово-промислові зв'язки з Росією, попри те, що останнім часом намагається диверсифікувати закупки озброєння та військової техніки за кордоном.

Покарання за торгівлю з Росією

Трамп 6 серпня своїм указом запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії. Причиною стало продовження Індією закупівель російської нафти. Ці тарифи стали доповненням до 25%-вих мит на індійські товари, які набули чинності в США з 1 серпня.

У МЗС Індії вже відреагували на нові заходи, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти. Тим часом в США запевняють: мита у 25% - це тільки початок кампанії тиску на покупців російської нафти.

Цікаво, що за даними ЗМІ, індійські нафтопереробні заводи терміново припинили придбання російської нафти після масштабних мит. Зараз компанії чекають вказівок від уряду Індії.