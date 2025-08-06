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"Індійські" мита - тільки перша хвиля тиску США на російську нафту, - Bloomberg

Середа 06 серпня 2025 22:52
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"Індійські" мита - тільки перша хвиля тиску США на російську нафту, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США планують нові заходи тиску на російську нафту після додаткових 25% тарифів на індійські товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення нових санкцій проти тіньового флоту російських нафтових танкерів та організацій, що беруть участь у його обслуговуванні.

При цьому, як заявив неназваний представник Білого дому в коментарі Bloomberg, незважаючи на позитивну оцінку зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним, США планують оголосити про вторинні санкції вже в п'ятницю.

Крім того, джерела зазначають, що адміністрація Трампа вивчає різні способи скорочення енергетичних доходів Кремля. Серед можливих заходів розглядаються санкції щодо нафтових компаній і посилення контролю за дотриманням уже введених обмежень.

Мита проти Індії

Нагадаємо, що сьогодні, 6 серпня, президент США Дональд Трамп своїм указом запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії. Причиною стало продовження Індією закупівель російської нафти.

Ці тарифи стали доповненням до 25%-вих мит на індійські товари, які набули чинності в США з 1 серпня.

У МЗС Індії вже відреагували на нові заходи, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти.

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