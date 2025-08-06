"Індійські" мита - тільки перша хвиля тиску США на російську нафту, - Bloomberg

США планують нові заходи тиску на російську нафту після додаткових 25% тарифів на індійські товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джерела видання повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення нових санкцій проти тіньового флоту російських нафтових танкерів та організацій, що беруть участь у його обслуговуванні.

При цьому, як заявив неназваний представник Білого дому в коментарі Bloomberg, незважаючи на позитивну оцінку зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним, США планують оголосити про вторинні санкції вже в п'ятницю.

Крім того, джерела зазначають, що адміністрація Трампа вивчає різні способи скорочення енергетичних доходів Кремля. Серед можливих заходів розглядаються санкції щодо нафтових компаній і посилення контролю за дотриманням уже введених обмежень.