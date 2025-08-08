Індія поставила на паузу переговори про закупівлю зброї у США після тарифів Трампа, - Reuters

Індія відклала переговори про військові контракти зі США після санкцій за купівлю російської нафти. Це перша конкретна реакція Делі на дії Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх мав вирушити до Вашингтона з офіційним візитом. Очікувалося, що там буде оголошено про нові закупівлі, але поїздку скасовано.

Відповідь на тарифи Трампа

Трамп 6 серпня ввів додаткові 25% тарифів на індійські товари. Причиною стали закупівлі Індією російської нафти, які фінансують війну проти України.

Загальний розмір мит на індійський експорт сягнув 50% - одного з найвищих серед торговельних партнерів США. Індія поки воліє вважати такий тиск "несправедливим".

Заморожені контракти

За даними джерел, обговорення закупівлі бойових машин Stryker, ракет Javelin і шести літаків-розвідників Boeing P8I призупинено. Угода щодо літаків оцінювалася в 3,6 млрд доларів і перебувала на фінальній стадії.

Незважаючи на паузу, письмових розпоряджень про повне скасування угод не було. Це означає, що Делі може оперативно переглянути рішення у разі зміни умов.

Оборонне партнерство зберігається

Хоча великі закупівлі відкладено, інші елементи оборонного співробітництва між країнами тривають. Зокрема, обмін розвідданими та спільні навчання залишаються чинними.

Індія залишається найбільшим імпортером озброєнь після Саудівської Аравії. Останніми роками вона зміщує фокус з Росії в бік США, Франції та Ізраїлю, але повністю відмовитися від російської зброї не планує.

Тим часом Росія пропонує Індії нові оборонні технології, зокрема систему ППО С-500. Делі поки що не зацікавлений у нових закупівлях, але повністю припинити військову співпрацю з Москвою не хоче.