Индия опровергла приостановку переговоров с США о покупке американского оружия

Откуда появилась новость о приостановлении

Информационное агентство Reuters 8 августа со ссылкой на собственные источники сообщило, что Индия приостановила планы покупки американского оружия и самолетов. Это произошло, поскольку в Нью-Дели недовольны тарифами Трампа и решили таким образом "нанести ответный удар".

Под угрозой, по данным собеседников издания, оказались закупки боевых машин Stryker, ракет Javelin и шести самолетов-разведчиков Boeing P8I. Последняя сделка, по самолетам, оценивалась в 3,6 млрд долларов и находилась на финальной стадии.

Кроме этого, по данным информагентства, якобы был отменен визит министра обороны Индии Раджнатха Сингха в США. Там министр должен был финализировать соглашения об оборонных закупках.

При этом в издании отметили, что Индия продолжает сохранять тесные военно-промышленные связи с Россией, несмотря на то, что в последнее время пытается диверсифицировать закупки вооружения и военной техники за рубежом.

Наказание за торговлю с Россией

Трамп 6 августа своим указом ввел дополнительные 25% тарифы против Индии. Причиной стало продолжение Индией закупок российской нефти. Эти тарифы стали дополнением к 25%-ным пошлинам на индийские товары, которые вступили в силу в США с 1 августа.

В МИД Индии уже отреагировали на новые меры, начав оправдывать необходимость покупки российской нефти. Тем временем в США уверяют: пошлины в 25% - это только начало кампании давления на покупателей российской нефти.

Интересно, что по данным СМИ, индийские нефтеперерабатывающие заводы срочно прекратили приобретение российской нефти после масштабных пошлин. Сейчас компании ждут указаний от правительства Индии.