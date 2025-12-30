Індія й ОАЕ засудили фейк про Валдай, але мовчать про удари РФ по Україні, - Зеленський

За словами Зеленського, жодних ударів по Валдайській резиденції не було, а сама інформаційна кампанія Росії пов’язана з активізацією дипломатичних зусиль України та її партнерів.

Президент наголосив, що протягом останнього місяця відбувалися успішні зустрічі української та американської команд, фіналом яких стала його розмова з президентом США Дональдом Трампом.

Наразі радники сторін працюють над підготовкою відповідних документів, а згодом плануються контакти з європейськими лідерами. Ймовірно, заяви росіян викликані саме через ці події.

Зеленський зазначив, що Україна прагне вже у січні зробити низку кроків для просування процесу завершення війни, тоді як Росія, навпаки, намагається зірвати будь-які позитивні сигнали.

"Ми хочемо, щоб в січні було зроблено багато різних кроків. Я не знаю чи це (фейки про атаку - ред.) пов'язані з передачею Tomahawk або ні, я не хочу нічого фантазувати. Я бачу тільки те, що є позитив від зустрічей, від підготовки документів і Росія, яка не хоче жодного позитиву ні для кого робить такі закиди", - заявив Зеленський.

Він також звернув увагу на подвійні стандарти окремих держав, які нібито засудили "удари" по резиденції Путіна, але водночас не реагують на постійні російські атаки по українських містах, цивільних об’єктах і загибель мирних мешканців, зокрема дітей.

Президент підкреслив, що Україна вже обговорила ситуацію з американською стороною, а партнери мають усі технічні можливості, щоб перевірити і підтвердити фейковість заяв Росії.