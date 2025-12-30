ISW не знайшов доказів атаки дронів на резиденцію Путіна

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не знайшли жодних доказів на підтвердження заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про нібито атаку українських дронів на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

У звіті зазначається, що підтверджені українські удари по території Росії зазвичай супроводжуються доказами з відкритих джерел. Йдеться, зокрема, про геолоковані відео, роботу російської протиповітряної оборони, вибухи, пожежі, клуби диму поблизу цілей, а також повідомлення місцевої влади та російських ЗМІ.

Втім, цього разу аналітики ISW не зафіксували жодних відеозаписів чи повідомлень від місцевих або регіональних джерел, які б підтверджували заяву Лаврова про "українську атаку" поблизу резиденції Путіна на Валдаї.

Крім того, в ISW звернули увагу на суперечності в заявах російської сторони. Так, Лавров стверджував, що над Новгородською областю нібито було збито 89 українських дронів, тоді як Міністерство оборони РФ повідомляло лише про 47 безпілотників у ніч з 28 на 29 грудня. Такі розбіжності, за оцінкою аналітиків, додатково підривають достовірність заяв глави МЗС Росії.

В ISW нагадали, що раніше українські сили завдавали ударів по військових цілях у Новгородській області, і ці атаки супроводжувалися переконливими доказами з відкритих джерел. Однак цього разу Кремль не надав жодних підтверджень своїх тверджень.

Також російське незалежне видання SOTA повідомило, що мешканці Валдая не чули роботи ППО в ніч, коли, за версією Кремля, російські сили нібито відбивали масовану атаку українських безпілотників.