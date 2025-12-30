Индия и ОАЭ осудили фейк о Валдае, но молчат об ударах РФ по Украине, - Зеленский

Информация о якобы ударах по валдайской резиденции российского диктатора Владимира Путина является фейком и не соответствует действительности. Партнеры Украины имеют возможность проверить эти заявления.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.
По словам Зеленского, никаких ударов по Валдайской резиденции не было, а сама информационная кампания России связана с активизацией дипломатических усилий Украины и ее партнеров.
Президент подчеркнул, что в течение последнего месяца происходили успешные встречи украинской и американской команд, финалом которых стал его разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Сейчас советники сторон работают над подготовкой соответствующих документов, а впоследствии планируются контакты с европейскими лидерами. Вероятно, заявления россиян вызваны именно из-за этих событий.
Зеленский отметил, что Украина стремится уже в январе сделать ряд шагов для продвижения процесса завершения войны, тогда как Россия, наоборот, пытается сорвать любые позитивные сигналы.
"Мы хотим, чтобы в январе было сделано много разных шагов. Я не знаю это (фейки об атаке - ред.) связаны с передачей Tomahawk или нет, я не хочу ничего фантазировать. Я вижу только то, что есть позитив от встреч, от подготовки документов и Россия, которая не хочет никакого позитива ни для кого делает такие упреки", - заявил Зеленский.
Он также обратил внимание на двойные стандарты отдельных государств, которые якобы осудили "удары" по резиденции Путина, но в то же время не реагируют на постоянные российские атаки по украинским городам, гражданским объектам и гибель мирных жителей, в том числе детей.
Президент подчеркнул, что Украина уже обсудила ситуацию с американской стороной, а партнеры имеют все технические возможности, чтобы проверить и подтвердить фейковость заявлений России.
Напомним, в Москве обвинили Украину в якобы ударе по резиденции Владимира Путина и пригрозили "ответом". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России уже определили цели и время так называемого ответного удара за якобы атаку на государственную резиденцию.
При этом никаких доказательств этих обвинений российская сторона не предоставила. Аналитики Института изучения войны также не нашли подтверждений заявлениям Лаврова об атаке украинских дронов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после этой истории Россия якобы стремится "усилить переговорные позиции", тогда как в МИД Украины отметили: речь идет о фейке, который РФ использует для срыва мирных инициатив с участием Киева и Вашингтона.
Также мы писали, что Индия выразила обеспокоенность сообщениями о якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. С аналогичным заявлением ранее выступили и Эмираты.
Все подробности о заявлении России относительно якобы нападения на резиденцию, а также разногласия российских властей - читайте в материале РБК-Украина.