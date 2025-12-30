Индия и ОАЭ осудили фейк о Валдае, но молчат об ударах РФ по Украине, - Зеленский

По словам Зеленского, никаких ударов по Валдайской резиденции не было, а сама информационная кампания России связана с активизацией дипломатических усилий Украины и ее партнеров.

Президент подчеркнул, что в течение последнего месяца происходили успешные встречи украинской и американской команд, финалом которых стал его разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Сейчас советники сторон работают над подготовкой соответствующих документов, а впоследствии планируются контакты с европейскими лидерами. Вероятно, заявления россиян вызваны именно из-за этих событий.

Зеленский отметил, что Украина стремится уже в январе сделать ряд шагов для продвижения процесса завершения войны, тогда как Россия, наоборот, пытается сорвать любые позитивные сигналы.

"Мы хотим, чтобы в январе было сделано много разных шагов. Я не знаю это (фейки об атаке - ред.) связаны с передачей Tomahawk или нет, я не хочу ничего фантазировать. Я вижу только то, что есть позитив от встреч, от подготовки документов и Россия, которая не хочет никакого позитива ни для кого делает такие упреки", - заявил Зеленский.

Он также обратил внимание на двойные стандарты отдельных государств, которые якобы осудили "удары" по резиденции Путина, но в то же время не реагируют на постоянные российские атаки по украинским городам, гражданским объектам и гибель мирных жителей, в том числе детей.

Президент подчеркнул, что Украина уже обсудила ситуацию с американской стороной, а партнеры имеют все технические возможности, чтобы проверить и подтвердить фейковость заявлений России.