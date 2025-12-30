ua en ru
У МЗС пояснили, навіщо Росія запустила фейк про "атаку на резиденцію" Путіна

Вівторок 30 грудня 2025 15:11
UA EN RU
У МЗС пояснили, навіщо Росія запустила фейк про "атаку на резиденцію" Путіна Фото: російський правитель Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Росія вигадала історію про нібито атаку на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, щоб зірвати мирні зусилля, які останнім часом активізувалися за участі України та США.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у соцмережі Х.

Речник МЗС відповів на заяву Росії про "жорсткішу переговорну позицію" після фейкової атаки українських дронів на резиденцію російського правителя.

"Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію. Все, що їм було потрібно, – це створити фальшиве (і досить недбале) виправдання для відмови Росії від мирних зусиль, які останнім часом прискорилися завдяки активній роботі України та США", - наголосив він.

У МЗС зазначили, що подібні заяви Кремля є черговою спробою маніпуляції та інформаційного прикриття небажання Москви рухатися шляхом дипломатії.

"Атака" на резиденцію Путіна

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну у нібито атаці на резиденцію Путіна та пообіцяла "удар у відповідь". Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "об'єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено".

При цьому Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїх звинувачень.

Сьогодні ж речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "Кремль посилить переговорну позицію щодо України" після вигаданої атаки.

Всі подробиці про заяву Росії щодо нібито нападу на резиденцію, а також розбіжності російської влади - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Володимир Путін Російська Федерація Мирні переговори Війна в Україні
