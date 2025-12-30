Моді відреагував на новину про "атаку" на резиденцію Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у соцмережі Х.

Моді закликав усі зацікавлені сторони зосередитися на дипломатичному процесі та уникати дій, які можуть його ускладнити.

Він заявив, що поточні дипломатичні зусилля залишаються найефективнішим шляхом до припинення бойових дій і встановлення миру.

Що передувало

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Київ нібито здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію Путіна в Новгородській області в ніч проти 29 грудня, маючи на увазі резиденцію у Валдаї.

За словами Лаврова, російські війська знищили 91 безпілотник ЗСУ.

"Об’єкти та час удару РФ у відповідь після атаки на держрезиденцію Путіна визначено", - сказав він.

При цьому російське Міноборони повідомляло про "перехоплені 89 + 23 БпЛА по всіх областях, з них 41 - над Новгородською областю".

Таким чином, доля близько 50 дронів залишається невідомою, якщо вони взагалі були.

Президент України Володимир Зеленський спростував звинувачення Росії щодо "атаки" на резиденцію Путіна та попередив, що такі заяви можуть бути підготовкою до нових ударів по Україні.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Путін повідомив йому про атаку, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок "нехорошим".

РБК-Україна зібрало все відоме про нібито "атаку" на резиденцію Путіна, реакцію України, позицію українського МЗС та розбіжності у заявах російської влади