Росія досі не надала жодних доказів: Сибіга про "атаку" на резиденцію Путіна

Минув майже день, а Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито "нападі" на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х .

"І не надасть. Бо їх немає. Такого нападу не було", - зазначив глава МЗС.

Він додав, що викликає здивування стурбованість еміратської, індійської та пакистанської сторін щодо події, яка не відбулася.

"Особливий подив це викликає, враховуючи, що всі три держави не зробили жодних офіційних заяв, коли справжня російська ракета влучила у справжню будівлю українського уряду 7 вересня 2025 року", - підкреслив Сибіга.

Глава МЗС нагадав про тривалий послужний список неправдивих заяв Росії.

"Наприклад, Росія стверджувала, що не нападе на Україну на початку 2022 року. Вони часто звинувачують інших у тому, що самі планують зробити. Їхні слова ніколи не слід сприймати за чисту монету", - зазначив Сибіга.

Він також закликав держави утримуватися від реагування на неперевірені звинувачення, оскільки це "підіграє російській пропаганді та підриває конструктивний мирний процес, який останнім часом просувається вперед".