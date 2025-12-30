ua en ru
Кремль не зміг вигадати, де був Путін під час "атаки на резиденцію"

Вівторок 30 грудня 2025 12:46
Кремль не зміг вигадати, де був Путін під час "атаки на резиденцію" Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Кремлі не стали повідомляти, де знаходився російський диктатор Володимир Путін під час заявленої "атаки на його резиденцію" на Валдаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова російським ЗМІ.

Речник російського диктатора прокоментував питання журналістів, де знаходився Путін, коли нібито дрони атакували його резиденцію на Валдаї.

"Що стосується місцезнаходження президента, в нинішніх умовах ця тема не підлягає публічному обговоренню", - заявив Пєсков.

Водночас спікер Кремля назвав інцидент "терористичним актом", спрямованим проти Путіна та нібито "проти зусиль президента США Дональда Трампа".

За словами Пєскова, Росія "не виходить із переговорного процесу та продовжує діалог із США", а після вигаданої атаки "Кремль посилить переговорну позицію щодо України".

"Військові РФ знають, як і коли відповідати на дії України", - цинічно додав Пєсков, пригрозивши Києву.

Фейкова атака на резиденцію Путіна

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну у нібито атаці на резиденцію Путіна та пообіцяла "удар у відповідь". Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "об'єкти і час удару у відповідь на атаки на держрезиденцію Путіна визначено".

Президент України Володимир Зеленський спростував звинувачення Росії щодо "атаки" на резиденцію Путіна та попередив, що такі заяви можуть бути підготовкою до нових ударів по Україні.

Сьогодні глава українського МЗС Андрій Сибіга повідомив, що минув майже день, а Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїх звинувачень.

На тлі заяв Кремля прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вже поспішив висловити свою "глибоку стурбованість".

Детальніше про фейк росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

