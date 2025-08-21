Індія та РФ прагнуть збільшити обсяг торгівлі до 100 млрд доларів, - Bloomberg
Індія та Росія прагнуть збільшити обсяг торгівлі до 100 млрд доларів протягом п’яти років, зменшуючи митні тарифи, оскільки обидві країни стикаються з напруженістю у відносинах із США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляється, міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар під час візиту до Москви заявив, що обидві країни повинні усунути торгові бар’єри та зменшити нетарифні перешкоди, щоб досягти цієї мети.
Візит Джайшанкара є частиною дипломатичних зусиль країн-членів групи БРІКС, які всі стикаються з високими митами та торговими загрозами з боку США за часів президентства Дональда Трампа.
Міністр закордонних справ Індії перебуває в Москві на триденному візиті для проведення щорічного двостороннього діалогу, який, як очікується, відкриє шлях для візиту російського диктатора Володимира Путіна в Індію наприкінці цього року.
За даними видання, Росія є четвертим за величиною торговельним партнером Індії, тоді як Індія - другим за величиною торговельним партнером Росії.
Без прямого згадування США та їхніх торговельних політик, Джайшанкар зазначив на Індійсько-російському бізнес-форумі в Москві, що зростаюча глобальна невизначеність ставить акцент на "надійних і стабільних партнерах".
"Ми всі чітко усвідомлюємо, що зустрічаємось на фоні складної геополітичної ситуації. Наші лідери постійно і тісно взаємодіють", - сказав він.
Мита США проти Індії
Нагадаємо, 6 серпня президент США Дональд Трамп запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії. Причиною стало продовження Індією закупівель російської нафти. Ці тарифи стали доповненням до 25%-вих мит на індійські товари, які набули чинності в США з 1 серпня.
У МЗС Індії відреагували на нові заходи, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти. Тим часом в США запевняють: мита у 25% - це тільки початок кампанії тиску на покупців російської нафти.
Раніше повідомлялося, що індійські нафтопереробні заводи терміново припинили закупівлі російської нафти після запровадження США масштабних мит на індійські товари.
За даними джерел, компанії очікували вказівок від уряду після рішення США ввести додаткові 25% мита на індійські товари. Нові заходи були реакцією на безперервний імпорт російської нафти.
У МЗС Індії відразу почали виправдовувати необхідність купівлі російської нафти, пояснюючи це внутрішніми потребами країни та енергетичною безпекою.
Однак пізніше державні нафтопереробні заводи Індії втратили страх та повернулися до закупівель російської нафти Urals після короткої паузи, попри високі тарифи та критику з боку адміністрації Трампа.
Водночас РФ спонукає Індію купувати більше російської нафти. Натомість обіцяє збільшити товарооборот з цією країною та "допомогти" впоратися із митним тиском на Нью-Делі з боку США.