Індія та РФ прагнуть збільшити обсяг торгівлі до 100 млрд доларів, - Bloomberg

Індія та Росія прагнуть збільшити обсяг торгівлі до 100 млрд доларів протягом п’яти років, зменшуючи митні тарифи, оскільки обидві країни стикаються з напруженістю у відносинах із США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомляється, міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар під час візиту до Москви заявив, що обидві країни повинні усунути торгові бар’єри та зменшити нетарифні перешкоди, щоб досягти цієї мети.

Візит Джайшанкара є частиною дипломатичних зусиль країн-членів групи БРІКС, які всі стикаються з високими митами та торговими загрозами з боку США за часів президентства Дональда Трампа.

Міністр закордонних справ Індії перебуває в Москві на триденному візиті для проведення щорічного двостороннього діалогу, який, як очікується, відкриє шлях для візиту російського диктатора Володимира Путіна в Індію наприкінці цього року.

За даними видання, Росія є четвертим за величиною торговельним партнером Індії, тоді як Індія - другим за величиною торговельним партнером Росії.

Без прямого згадування США та їхніх торговельних політик, Джайшанкар зазначив на Індійсько-російському бізнес-форумі в Москві, що зростаюча глобальна невизначеність ставить акцент на "надійних і стабільних партнерах".

"Ми всі чітко усвідомлюємо, що зустрічаємось на фоні складної геополітичної ситуації. Наші лідери постійно і тісно взаємодіють", - сказав він.